معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: دولت با ایجاد اجماع در حاکمیت و اقناع مردم، تصمیمات خود را در این زمینه به مرحله اجرا درآورد و امسال واردات بنزین نخواهیم داشت.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهوری، محمدرضا عارف در نشست هیئت‌مدیره مجمع وزیران ادوار با اشاره به روند تصمیم‌گیری دولت درباره بنزین گفت: در این زمینه برخی معتقد بودند به دلیل شرایط خاص کشور، حتی یک ریال نیز نباید به قیمت بنزین افزوده شود اما دولت با ایجاد اجماع در حاکمیت و اقناع مردم توانست تصمیم‌های خود را به مرحله اجرا درآورد.

وی تأکید کرد: در نتیجه اجرای این سیاست، امسال واردات بنزین نخواهیم داشت و صرفه‌جویی حاصل از این موضوع به پرداخت یارانه و تأمین کالابرگ اختصاص خواهد یافت.