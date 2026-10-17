عارف خبرداد:
امسال واردات بنزین نخواهیم داشت
معاون اول رئیسجمهوری گفت: دولت با ایجاد اجماع در حاکمیت و اقناع مردم، تصمیمات خود را در این زمینه به مرحله اجرا درآورد و امسال واردات بنزین نخواهیم داشت.
کد خبر: ۱۳۹۹۰۴۷| |
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به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاعرسانی معاون اول رئیسجمهوری، محمدرضا عارف در نشست هیئتمدیره مجمع وزیران ادوار با اشاره به روند تصمیمگیری دولت درباره بنزین گفت: در این زمینه برخی معتقد بودند به دلیل شرایط خاص کشور، حتی یک ریال نیز نباید به قیمت بنزین افزوده شود اما دولت با ایجاد اجماع در حاکمیت و اقناع مردم توانست تصمیمهای خود را به مرحله اجرا درآورد.
وی تأکید کرد: در نتیجه اجرای این سیاست، امسال واردات بنزین نخواهیم داشت و صرفهجویی حاصل از این موضوع به پرداخت یارانه و تأمین کالابرگ اختصاص خواهد یافت.
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