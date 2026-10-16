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لغو مسابقات جهانی دوچرخه‌سواری در عربستان

حکومت سعودی رسما از لغو مسابقات جهانی دوچرخه‌سواری در عربستان خبر داده است.
کد خبر: ۱۳۹۹۰۴۶
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مسابقات دوچرخه سواری

به گزارش تابناک؛ حکومت سعودی رسما از لغو مسابقات جهانی دوچرخه‌سواری در عربستان خبر داده است.

فدراسیون دوچرخه‌سواری عربستان اعلام کرد که مسابقات قهرمانی جهان دوچرخه‌سواری شهری 2026 که قرار بود در ریاض برگزار شود، در پی عملیات‌های(تلافی جویانه) یمن لغو شده است.

پیش از این هم نشست سران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و اروپا به دلیل ناامنی در ریاض لغو شده بود.

منبع: تسنیم

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لغو مسابقات مسابقات دوچرخه سواری عربستان
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