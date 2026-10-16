پشت پرده پنتاگون برای تعویق گزارش حمله به میناب

به گزارش تابناک؛ بلومبرگ به نقل از منابع آگاه اعلام کرد: مقام‌های ارشد پنتاگون قصد دارند انتشار گزارش داخلی دربارهٔ حمله به مدرسه میناب را دست‌کم تا پس از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا به تعویق بیندازند.



این گزارش در شرایطی منتشر شده که فشارهای سیاسی بر وزارت دفاع آمریکا به دلیل طولانی شدن تحقیقات دربارهٔ حمله به مدرسه‌ میناب و همچنین مجموعه‌ای از حملات ماه‌های اخیر که به شهادت شماری از غیرنظامیان منجر شده، افزایش یافته است.



بر اساس تحقیقات بلومبرگ، بازرسان پنتاگون دریافته‌اند که «اطلاعات نادرست، تصاویر ماهواره‌ای قدیمی و اتکای بیش از حد به هوش مصنوعی» از عوامل مؤثر در وقوع این حمله بوده‌اند.