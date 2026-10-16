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مادر بمب‌ها یا پدر موشک‌ها؛ پاسخ بروجردی به ترامپ

بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی اعلام کرد: ترامپ از «مادر بمب‌ها» استفاده کند،«پدر موشک‌ها» را به میدان می‌آوریم.
کد خبر: ۱۳۹۹۰۴۴
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علاالدین بروجردی

به گزارش تابناک؛ علاالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی اعلام کرد: ترامپ از «مادر بمب‌ها» استفاده کند،«پدر موشک‌ها» را به میدان می‌آوریم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به تهدید اخیر ترامپ درباره استفاده از «مادر بمب‌ها» علیه ایران، گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران درباره تنگه هرمز تغییر نخواهد کرد و با اقتدار از این موضع دفاع خواهیم کرد.

علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خانه ملت، در واکنش به گزافه‌گویی اخیر دونالد ترامپ درباره استفاده از «مادر بمب‌ها» علیه ایران، گفت: ابتدا باید تأکید کنم که سیاست ما درباره تنگه هرمز تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهد کرد؛ با اقتدار تنگه را حفظ خواهیم کرد و گلوی ترامپ را فشار خواهیم داد؛ آن هم در پاسخ به ده‌ها سال تحریم علیه ملت مظلوم ایران.

وی تصریح کرد: دوم اینکه اگر آنها بخواهند از «مادر بمب‌ها» استفاده کنند، ما از «پدر موشک‌ها» استفاده خواهیم کرد و موشک‌هایی را به کار خواهیم گرفت که با آن‌ها خواهند دید ورود به خطوط قرمز ایران چه بهایی برایشان خواهد داشت.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان با توصیه به ترامپ برای فاصله گرفتن از بی‌خردی و بی‌تدبیری، خاطرنشان کرد: توصیه می‌کنیم ترامپ این ملت بزرگ را که بارها آن را آزموده است، تهدید نکند؛ چراکه چنین اقداماتی قطعاً به ضرر ترامپ و همه کسانی تمام خواهد شد که به او کمک کرده‌اند یا همچنان کمک می‌کنند.

لازم به ذکر است دونالد ترامپ اخیرا در گفتگو با نیوزمکس از احتمال پرتاب بمب موسوم به «مادر بمب‌ها» علیه ایران سخن گفت و مدعی شد این سلاح بزرگ شبیه یک بمب اتمی کوچک عمل می‌کند.

منبع: عصرایران

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علاالدین بروجردی کمیسیون امنیت ملی مادر بمب ها
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