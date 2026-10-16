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حضور رهبر شهید در حرم حضرت زینب(س)

رهبر شهید انقلاب اسلامی در سفری که سال 63 به سوریه داشتند به حرم حضرت زینب سلام الله علیها مشرف شدند. در یکی از تصاویر رهبر شهید در حال بوسه زدن بر ضریح دیده می‌شوند.
کد خبر: ۱۳۹۹۰۴۲
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حضور رهبر شهید در حرم حضرت زینب(س)

به گزارش تابناک؛ رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای در دوران ریاست جمهوری شان در سفری که در سال ۶۳ به سوریه داشتند به زیارت حضرت زینب سلام الله علیها رفتند که این عکس‌ها به مناسبت سالروز ولادت بانوی بزرگوار کربلا بازنشر می‌شوند.

در یکی از تصاویر رهبر شهید در حال بوسه زدن بر ضریح دیده می‌شود.

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