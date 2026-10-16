حمید علیدوستی در بیمارستان بستری شد

به گزارش تابناک، ظهر امروز پنجشنبه (۲۳مهرماه)، عباس واحدی با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران، از حمید علیدوستی، پیشکسوت نام‌آور فوتبال و تیم ملی، عیادت کرد.

در جریان این دیدار، مدیرعامل صندوق ضمن گفتگو با پزشکان معالج، در جریان آخرین وضعیت جسمانی، روند درمان و مراحل پزشکی حمید علیدوستی قرار گرفت.

واحدی با تجلیل از سال‌ها تلاش و افتخارآفرینی این چهره ارزنده فوتبال ایران در میادین ملی و باشگاهی، برای وی آرزوی سلامتی کرد.

در این دیدار که حسین فرجی عضو هیئت مدیره صندوق نیز حضور داشت، دستورات لازم جهت پیگیری امور درمانی علیدوستی صادر شد.

حمید علیدوستی متولد ۲۱ اسفند ۱۳۳۴ بازیکن سابق و مربی فوتبال اهل ایران است. وی در دو جام ملت‌های آسیا ۱۹۸۰ و ۱۹۸۴ بازیکن فیکس تیم ملی ایران بود و در این تورنمنت‌ها برای تیم ملی ایران هشت بازی کرده و ۳ گل به ثمر رساند. او همچنین سابقه بازی در بازی‌های آسیایی ۱۹۸۶ و ۱۹۸۲ برای تیم ملی ایران را دارد. علیدوستی با ۱۵ ٰگل زده هفتمین گلزن برتر تیم ملی ایران به همراه وحید هاشمیان است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور