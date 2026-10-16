ابرنفتکش اماراتی در هرمز منفجر شد

به گزارش تابناک؛ طبق گزارش اوسینت یک نفتکش بسیار بزرگ (VLCC) که به امارات متحده عربی تعلق دارد، امروز در آب‌های تنگه هرمز مورد اصابت یک پرتابه قرار گرفت.این حادثه در حالی رخ می‌دهد که تنش‌ها در این آبراه حیاتی به شدت افزایش یافته است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، نفتکش MT ST 3 با شماره ثبت بین‌المللی IMO 9220964، امروز ۱۶ اکتبر حوالی ساعت ۱۷:۴۵ به وقت گرینویچ در تنگه هرمز هدف قرار گرفته است.وزارت حمل و نقل هند نیز وقوع این حادثه را تأیید کرده و اعلام نموده که این شناور حامل ۱۵ ملوان هندی بوده است. خوشبختانه تا این لحظه هیچ گزارش رسمی مبنی بر تلفات یا مجروح شدن خدمه منتشر نشده است.مشخصات شناور و وضعیت ردیابیبر اساس داده‌های ردیابی دریایی، MT ST 3 یک نفتکش غول‌پیکر با ظرفیت ۳۰۲,۹۷۷ تن است که در سال ۲۰۰۲ ساخته شده است.

طول این شناور به ۳۳۳ متر می‌رسد و تحت پرچم جزایر مارشال ثبت شده است. مالک ثبت‌شده آن شرکت SAFEEN TANKERS 48 LTD و مدیر تجاری آن SAFEEN FEEDERS است که هر دو در امارات متحده عربی مستقر هستند.نکته قابل توجه آن است که سیستم شناسایی خودکار (AIS) این شناور از حدود ۱۸ روز پیش خاموش بوده است. آخرین سیگنال دریافتی از این شناور به حدود ۲۶ اوت بازمی‌گردد و پس از آن هیچ داده‌ای از موقعیت آن مخابره نشده است. خاموش بودن AIS در شرایطی که تنش‌ها در تنگه هرمز به اوج خود رسیده، ابهامات پیرامون این حادثه را افزایش می‌دهد.

منبع: ایسنا