ادعای ارتش آمریکا درباره جلوگیری از صادرات نفت ایران

به گزارش تابناک؛ فرمانده سازمان تروریستی سنتکام مدعی شد که محاصره دریایی ایران همچنان ادامه دارد و واشنگتن توانایی تهران برای گسترش قدرت خود در خارج از مرزهایش را تضعیف کرده است.



او درحالی که قیمت نفت به ۱۰۹ دلار رسیده ادعا کرد که کشتی‌های تجاری با وجود حملات ایران همچنان از تنگهٔ هرمز عبور می‌کنند.



فرمانده سنتکام مدعی شد که تا کنون آمریکا مانع صادرات نفت خام ایران به ارزش ۲۵ میلیارد دلار شده است.



او همچنین ادعا کرد که آمریکا هفتهٔ گذشته به شرکای خود در خلیج فارس کمک کرده بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه نفت صادر کنند.