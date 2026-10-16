به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، کیتی زکریا، سخنگوی مطبوعاتی جدید کاخ سفید، تنها پنج روز پس از انتصاب از این سمت کنار گذاشته شد؛ انتصابی کوتاه که از همان نخستین نشست خبری با انتقاد‌هایی درباره نحوه ارائه مطالب، آمادگی برای پاسخ‌گویی به خبرنگاران و سوابق حقوقی او همراه شد.

زکریا که روز جمعه برای این سمت انتخاب شده بود، روز سه‌شنبه نخستین نشست خبری خود را برگزار کرد؛ جلسه‌ای حدوداً ۱۴ دقیقه‌ای که تنها به چند پرسش از خبرنگاران اختصاص یافت.

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این حضور، به‌دلیل اتکای زیاد به متن از پیش آماده‌شده، محدود بودن پاسخ‌ها و نحوه ارائه مطالب، با واکنش‌های انتقادی روبه‌رو شد.

نشست خبری کوتاه و انتقاد از نحوه ارائه مطالب

نخستین حضور زکریا در اتاق نشست خبری کاخ سفید، به‌جای آنکه شروعی آرام برای مسئولیت تازه او باشد، به یکی از محور‌های بحث رسانه‌ای تبدیل شد.

او بخش قابل‌توجهی از سخنان آغازین خود را از روی متن خواند و پس از حدود ۱۴ دقیقه، با پاسخ‌گویی به تعداد محدودی از پرسش‌ها، نشست را به پایان رساند.

برخی رسانه‌ها اجرای او را کم‌رمق و فاقد جزئیات کافی توصیف کردند و به مکث‌ها، اتکا به متن و محدود بودن پاسخ‌ها اشاره داشتند.

این انتقاد‌ها پرسش‌هایی را درباره میزان آمادگی او برای یکی از پرمخاطب‌ترین و پرفشارترین مسئولیت‌های ارتباطی دولت آمریکا مطرح کرد؛ سمتی که مستلزم پاسخ‌گویی سریع، تسلط بر مواضع دولت و مواجهه با پرسش‌های دشوار خبرنگاران است.

زکریا در گفت‌و‌گو‌های بعدی از عملکرد خود دفاع کرد و گفت فرصت کافی برای آماده‌سازی نداشته است. او توضیح داد که مطالب توجیهی را در فاصله کوتاهی پیش از نشست دریافت کرده و از ساعات اولیه بامداد مشغول آماده شدن بوده است.

حاشیه مدرک حقوقی و عنوان جنجالی «وکیل»

هم‌زمان با انتقاد‌ها از نخستین نشست خبری، سوابق حقوقی زکریا نیز به موضوعی جنجالی تبدیل شد. دونالد ترامپ هنگام اعلام انتصاب او، از وی با عنوان «وکیل» یاد کرده بود؛ عنوانی که پس از انتشار اطلاعاتی درباره وضعیت آزمون وکالت او، پرسش‌هایی را برانگیخت.

زکریا در گفت‌و‌گو با رسانه‌های محافظه‌کار تأیید کرد که در آزمون وکالت کالیفرنیا قبول نشده است. او توضیح داد که پس از فارغ‌التحصیلی از دانشکده حقوق دانشگاه پپرداین، قصد داشته همراه همسرش به چین نقل مکان کند و به همین دلیل، ادامه مسیر دریافت مجوز وکالت در آمریکا را دنبال نکرده است.

وی در توضیح سوابق حرفه‌ای خود به تحصیلات حقوقی و تجربه زندگی و فعالیت در چین اشاره کرده است.

بر اساس اطلاعاتی که پیش‌تر درباره پرونده او منتشر شده، زکریا در آزمون وکالت کالیفرنیا قبول نشده بود.

توصیه ترامپ و پایان زودهنگام مسئولیت

دونالد ترامپ روز جمعه درباره ادامه فعالیت زکریا در این سمت اظهارنظر کرد و گفت به او توصیه کرده است درباره ماندن در این جایگاه تجدیدنظر کند. گزارش‌ها حاکی است که زکریا در نهایت از سمت خود کنار گذاشته شد؛ اتفاقی که تنها چند روز پس از انتصاب او رخ داد.