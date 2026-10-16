خبرنگار از رئیس جمهور امریکا پرسید: آیا فکر می‌کنید عربستان سعودی باید کمک اسرائیل برای مبارزه با انصارالله را بپذیرد؟ دونالد ترامپ پاسخ داد: بله، همین‌طور فکر می‌کنم. فکر می‌کنم آن‌ها این کمک را خواهند پذیرفت. اسرائیل کمک‌های زیادی به عربستان سعودی کرده است و بله، قطعاً حاضر به انجام این کار هستند. بله.

ترامپ می گوید که عربستان باید کمک اسرائیل برای مبارزه با انصارالله را بپذیرد.



به گزارش تابناک؛ خبرنگار از رئیس جمهور امریکا پرسید: آیا فکر می‌کنید عربستان سعودی باید کمک اسرائیل برای مبارزه با انصارالله را بپذیرد؟



دونالد ترامپ پاسخ داد: بله، همین‌طور فکر می‌کنم. فکر می‌کنم آن‌ها این کمک را خواهند پذیرفت. اسرائیل کمک‌های زیادی به عربستان سعودی کرده است و بله، قطعاً حاضر به انجام این کار هستند. بله.



ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا توافق‌نامه‌های ابراهیم با عربستان سعودی دوباره روی میز قرار گرفته است؟ گفت: بله، فکر می‌کنم همین‌طور است؛ شاید بیش از هر زمان دیگری. توافق‌نامه‌های ابراهیم یکی از دستاوردهای بزرگ ماست. عربستان سعودی از حمایت اسرائیل و همچنین حمایت ما بسیار خرسند است.