ترامپ: توافقنامه ابراهیم با عربستان روی میز قرار گرفته
خبرنگار از رئیس جمهور امریکا پرسید: آیا فکر میکنید عربستان سعودی باید کمک اسرائیل برای مبارزه با انصارالله را بپذیرد؟ دونالد ترامپ پاسخ داد: بله، همینطور فکر میکنم. فکر میکنم آنها این کمک را خواهند پذیرفت. اسرائیل کمکهای زیادی به عربستان سعودی کرده است و بله، قطعاً حاضر به انجام این کار هستند. بله.
کد خبر: ۱۳۹۹۰۳۶| |
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ترامپ می گوید که عربستان باید کمک اسرائیل برای مبارزه با انصارالله را بپذیرد.
به گزارش تابناک؛ خبرنگار از رئیس جمهور امریکا پرسید: آیا فکر میکنید عربستان سعودی باید کمک اسرائیل برای مبارزه با انصارالله را بپذیرد؟
دونالد ترامپ پاسخ داد: بله، همینطور فکر میکنم. فکر میکنم آنها این کمک را خواهند پذیرفت. اسرائیل کمکهای زیادی به عربستان سعودی کرده است و بله، قطعاً حاضر به انجام این کار هستند. بله.
ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا توافقنامههای ابراهیم با عربستان سعودی دوباره روی میز قرار گرفته است؟ گفت: بله، فکر میکنم همینطور است؛ شاید بیش از هر زمان دیگری. توافقنامههای ابراهیم یکی از دستاوردهای بزرگ ماست. عربستان سعودی از حمایت اسرائیل و همچنین حمایت ما بسیار خرسند است.
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