En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

ترامپ: توافق‌نامه ابراهیم با عربستان روی میز قرار گرفته

خبرنگار از رئیس جمهور امریکا پرسید: آیا فکر می‌کنید عربستان سعودی باید کمک اسرائیل برای مبارزه با انصارالله را بپذیرد؟ دونالد ترامپ پاسخ داد: بله، همین‌طور فکر می‌کنم. فکر می‌کنم آن‌ها این کمک را خواهند پذیرفت. اسرائیل کمک‌های زیادی به عربستان سعودی کرده است و بله، قطعاً حاضر به انجام این کار هستند. بله.
کد خبر: ۱۳۹۹۰۳۶
| |
450 بازدید
ترامپ

ترامپ می گوید که عربستان باید کمک اسرائیل برای مبارزه با انصارالله را بپذیرد.
 
به گزارش تابناک؛ خبرنگار از رئیس جمهور امریکا پرسید: آیا فکر می‌کنید عربستان سعودی باید کمک اسرائیل برای مبارزه با انصارالله را بپذیرد؟
 
دونالد ترامپ پاسخ داد: بله، همین‌طور فکر می‌کنم. فکر می‌کنم آن‌ها این کمک را خواهند پذیرفت. اسرائیل کمک‌های زیادی به عربستان سعودی کرده است و بله، قطعاً حاضر به انجام این کار هستند. بله.
 
ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا توافق‌نامه‌های ابراهیم با عربستان سعودی دوباره روی میز قرار گرفته است؟ گفت: بله، فکر می‌کنم همین‌طور است؛ شاید بیش از هر زمان دیگری. توافق‌نامه‌های ابراهیم یکی از دستاوردهای بزرگ ماست. عربستان سعودی از حمایت اسرائیل و همچنین حمایت ما بسیار خرسند است.  

اشتراک گذاری
برچسب ها
دونالد ترامپ توافق ابراهیم انصارالله یمن عربستان اسراییل
درباره پیروز مجتهدزاده ؛ مردی که ژئوپلیتیک ایران را به لندن برد
بازخوانی تاریخ؛ پزشکی که گلوله را از قلب شاه درآورد و در جیبش گذاشت!
بازخوانی تاریخ؛ از دربار ناصرالدین‌شاه تا توکیو/ماجرای اولین سفیر ایران در ژاپن
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش تند ایران به اتهام عربستان درباره یمن
گزینه میزبانی جام ملت‌های آسیا به جای عربستان
آمریکا با انداختن این بمب‌ها به جنگ با ایران پایان می‌دهد!
خسارت هواپیما‌های آسیب‌دیده در ریاض ۳۷۵ میلیون دلار است
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۳۱ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۳ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۴ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۸۶ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۴ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۲ نظر)
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ  (۷۱ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۰ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۴ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
ردپای دو کشور عربی در ناامنی‌های سیستان‌وبلوچستان / عملیات گروهک‌ها تغییر کرده است  (۴۱ نظر)
نسخه ظریف و مرعشی برای نجات ایران؛ تکرار ترکمنچای!  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005rx6
tabnak.ir/005rx6