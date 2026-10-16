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واکنش تند ایران به اتهام عربستان درباره یمن

سخنگوی وزارت امور خارجه امشب هرگونه ادعا مبنی بر نقش ایران در عملیات‌های یمنی‌ها را رد کرد و گفت که حل موضوع یمن مستلزم احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی این کشور و توقف هرگونه مداخله در امور داخلی آن و پایان محاصره هوایی و دریایی یمن است.
کد خبر: ۱۳۹۹۰۳۴
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واکنش تند ایران به اتهام عربستان درباره یمن

به گزارش تابناک؛ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه امشب (جمعه) ۲۴ مهرماه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران ضمن تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال درگیری عربستان و یمن، بر موضع اصولی ایران مبنی بر ضرورت گفت‌و‌گو بین عربستان و یمن برای حل مسائل از مسیر دیپلماسی تأکید کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره آماده به‌کارگیری مساعی جمیله خود برای کمک به خاتمه درگیری‌ها بوده و همچنان نیز آمادگی دارد در صورت تقاضای طرفین از تمامی ظرفیت‌های خود بدین منظور استفاده کند.

بقائی با اشاره به پیشینه درگیری‌ها بید عربستان و یمن، خاطرنشان کرد: تحولات ۱۲ سال اخیر نشان داد که مداخله خارجی، رویکرد نظامی و محاصره راه‌حل مشکل یمن نیست. مردم یمن بیش از یک دهه است که در برابر محاصره دریایی و هوایی این کشور استقامت ورزیده و با صبوری مثال زدنی پیامد‌های این محاصره ظالمانه را، که توسط بازیگران خارج از منطقه به‌ویژه انگلیس و آمریکا طراحی شده است، تحمل کرده‌اند، اما انتظار می‌رود که کشور‌های منطقه و جهان اسلام برای پایان دادن به این وضعیت اهتمام ورزند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در رابطه با ادعای مطرح شده از سوی یکی از مقام‌های وزارت خارجه عربستان مبنی بر نقش ایران در ترغیب یمنی‌ها به حمله به عربستان، گفت: جمهوری اسلامی ایران هرگونه ادعایی مبنی بر نقش ایران در عملیات‌های یمنی‌ها را مردود می‌داند و تاکید دارد که حل موضوع یمن مستلزم احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی این کشور و توقف هرگونه مداخله در امور داخلی این کشور و مهم‌تر از همه پایان محاصره هوایی و دریایی این کشور است.

بقائی تصریح کرد: نیرو‌های مسلح یمن بر اساس منافع و ارزیابی‌های خود عمل می‌کنند و چنین ادعا‌هایی برای افرادی که با روابط ایران و دوستانش آشنایی دارند، باورپذیر نیست. با این حال، ایران تشدید تنش‌ها را به سود هیچ طرفی نمی‌داند.

منبع: ایسنا

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برچسب ها
اسماعیل بقایی عربستان یمن محاصره هوایی
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