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توقف پروازها در فرودگاه بن‌گوریون/ علت چیست؟

، توقف پروازها در فرودگاه بن‌گوریون و گزارش‌هایی درباره خالی بودن آسمان سرزمین‌های اشغالی از پرواز، توجه‌ها را به خود جلب کرده است؛ در حالی که علت اعلام‌شده برای تعطیلی این فرودگاه، انجام عملیات تعمیراتی و زیرساختی عنوان شده است.
کد خبر: ۱۳۹۹۰۳۰
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فرودگاه بن گوریون


به گزارش تابناک؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که آسمان سرزمین‌های اشغالی در حال حاضر به طور کلی خالی از هرگونه پرواز است.

علت اعلامی نوتامی است که برای فرودگاه بن گوریون صادر و مدعی شده است که علت این موضوع عملیات تعمیراتی و‌ زیرساختی است. 

طبق NOTAM (اطلاعیه هوانوردی) رسمی شماره A۰۳۵۴/۲۶، بن‌گوریون امروز ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۲۲:۵۵ به وقت سرزمین‌های اشغالی برای پروازها بسته است. متن رسمی ادعایی به این شکل است:
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فرودگاه به علت عملیات کارهای در حال انجام بسته است.

منبع: تسنیم

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فرودگاه بن گوریون سرزمین‌های اشغالی توقف پرواز
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