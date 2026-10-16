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روایت ضرغامی از رهنمود رهبر انقلاب درباره قشر خاکستری

درباره‌ی قشری که برخی خاکستری می‌نامند رهبر عزیز معتقدند، حتما باید تلاش زیادی شود تا خسارتی که از ناحیه ندانم کاری و غفلت و بعضاً تعمد عده‌ای به این عقبه‌ی مهم خداداد وارد شده جبران شود.
کد خبر: ۱۳۹۹۰۲۹
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به گزارش تابناک؛ عزت الله ضرغامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: درباره‌ی قشری که برخی خاکستری می‌نامند رهبر عزیز معتقدند، حتما باید تلاش زیادی شود تا خسارتی که از ناحیه ندانم کاری و غفلت و بعضاً تعمد عده‌ای به این عقبه‌ی مهم خداداد وارد شده جبران شود.
 
همه‌ی نیروهای وفادار به نظام باید برای تحقق رهنمود تاریخی ایشان، برنامه و اقدام عملی داشته باشند.

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ضرغامی رهبر انقلاب قشر خاکستری
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