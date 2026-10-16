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پدافند موشکی آمریکا در وضعیت هشدار

رئیس برکنارشده ستاد ارتش آمریکا، ماه‌ها پیش از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران هشدار داده بود که ذخایر پدافند موشکی آمریکا به‌طور بحرانی پایین است و ممکن است تا سال ۲۰۳۰ طول بکشد تا احیا شود.
کد خبر: ۱۳۹۹۰۲۸
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پدافند موشکی

به گزارش تابناک؛ وبگاه میدل ایست مانیتور نوشت: ژنرال برکنارشده آمریکایی پیش از جنگ با ایران درباره کمبود پدافند موشکی تا سال ۲۰۳۰ هشدار داده بود.
 
ژنرال رندی جورج، رئیس برکنارشده ستاد ارتش آمریکا، ماه‌ها پیش از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران هشدار داده بود که ذخایر پدافند موشکی آمریکا به‌طور بحرانی پایین است و ممکن است تا سال ۲۰۳۰ طول بکشد تا احیا شود.
 
این ژنرال که در برنامه‌ریزی تخصیص نیروهای پنتاگون برای سال مالی ۲۰۲۷ گنجانده شده بود، کمبود موشک‌های رهگیر سامانه دفاع منطقه‌ای ارتفاع بالا (THAAD) و موشک‌های پاتریوت را شناسایی کرد و پیش‌بینی شد ذخایر تا سال ۲۰۳۰ در سطوح پایین راهبردی باقی بماند.

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پدافند موشکی جنگ با ایران پنتاگون
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