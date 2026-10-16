پیام امنیتی قطر درباره توافق با ایران

وزارت امور خارجه قطر با تأکید بر ضرورت توجه به نگرانی‌های امنیتی همه طرف‌ها در هرگونه توافق احتمالی با ایران، خواستار شکل‌گیری چارچوبی امنیتی در منطقه خلیج فارس شد که بتواند ثبات منطقه‌ای را تقویت و از تشدید تنش‌ها جلوگیری کند.

به گزارش تابناک؛ وزارت امور خارجه قطر روز جمعه گفت: در هر گونه توافقی با ایران باید به نگرانی‌های همه طرف‌ها رسیدگی شود.

وزارت امور خارجه قطر تأیید کرد که هرگونه توافق احتمالی با ایران باید نگرانی‌های امنیتی همه طرف‌ها را در نظر بگیرد.

این وزارتخانه بر نیاز منطقه به یک چارچوب امنیتی جدید که ثبات را تضمین کند و از تشدید تنش‌ها بکاهد، تأکید کرد.

این اظهارات با توجه به تنش‌های منطقه‌ای، همپوشانی منافع امنیتی و نظامی و بحث‌های جاری پیرامون نقش حضور نظامی خارجی در منطقه، اهمیت مسائل امنیتی در منطقه خلیج فارس را نشان می‌دهد.

این مواضع در زمانی مطرح می‌شود که تلاش‌های میانجیگری قطر بین واشنگتن و تهران ادامه دارد.

به گزارش العربیه، در ۶ اکتبر، وزارت امور خارجه قطر ادامه ارتباط و تبادل پیام بین دو طرف را با هدف دستیابی به راه‌حل‌های مذاکره‌ای که نگرانی‌های هر دو طرف را برطرف کند، تأیید کرد.

پیشنهاد ایجاد یک سیستم امنیتی منطقه‌ای جدید، سؤالاتی را در مورد آینده ترتیبات امنیتی در خلیج فارس، سازوکار‌های جلوگیری از تکرار حملات و محافظت از زیرساخت‌های حیاتی و همچنین نقش گفت‌و‌گو بین کشور‌های منطقه در حل اختلافات مطرح می‌کند.

منبع: ایسنا