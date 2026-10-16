حمایت قاطع پاکستان از عربستان سعودی

نخست‌وزیر پاکستان در دیدار با سفیر جدید عربستان سعودی، بر حمایت بی‌دریغ اسلام‌آباد از حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی ریاض تأکید کرد.

به گزارش تابناک؛ شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، حمایت بی‌دریغ کشورش از پادشاهی عربستان سعودی در حفاظت از حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی آن را تأیید کرد.

این موضوع در دیدار شریف با سفیر جدید عربستان، راجیح تمیم البقامی، در روز جمعه مطرح شد.

به گزارش رادیو پاکستان، شریف حملات اخیر علیه عربستان سعودی که منجر به تلفاتی از جمله شهروندان پاکستانی شد را به شدت محکوم کرد.

نخست وزیر پاکستان تأکید کرد که توافقنامه دفاع استراتژیک متقابل و پیمان دفاع مشترک مکه، نقاط عطفی در روابط برادرانه ریشه‌دار بین دو کشور هستند و نشان دهنده تعهد مشترک آنها به صلح و امنیت منطقه‌ای می‌باشند.

وی همچنین خاطرنشان کرد که روابط پاکستان و عربستان سعودی در سال‌های اخیر شاهد پیشرفت چشمگیری بوده است و از رهبری عربستان سعودی به خاطر حمایت اقتصادی و مالی مداومش از پاکستان قدردانی کرد.

منبع: ایسنا