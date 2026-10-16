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قالیباف: مجلس، مطالبات پرستاران را پیگیری می‌کند

رئیس مجلس با تبریک روز پرستار، گفت: مجلس شورای اسلامی بر خود فرض می‌داند دغدغه‌ها و مطالبات به‌حق پرستاران فداکار را پیگیری کنید و با رفع موانع معیشتی، حامی و پشتوانه‌ آنان باشد.
کد خبر: ۱۳۹۹۰۱۹
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محمدباقر قالیباف

 

به گزارش تابناک، متن پیام محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت سالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

میلاد فرخنده حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها)، اسوه صبر و استقامت و پرچمدار وفاداری در سخت‌ترین میدان‌های آزمون الهی، یادآور شکوه انسانی است که در میانه رنج و مصیبت، چراغ امید را روشن نگاه داشت و با ایمان و شجاعت، حماسه‌ای ماندگار از ایثار و مسئولیت‌آفرینی رقم زد. روز پرستار، به برکت این میلاد خجسته، فرصتی برای پاسداشت انسان‌هایی است که در خط مقدم دفاع از جان و سلامت مردم، با دستانی مهربان، قلبی سرشار از ایمان و اراده‌ای استوار، رنج بیماران را به جان می‌خرند و در دشوارترین لحظات زندگی، پناه و امید انسان‌ها می‌شوند.

پرستاران شریف ایران اسلامی، وارثان همان روحیه‌ای هستند که در روزهای سخت دفاع مقدس و در هنگامه بحران‌ها و حوادث، جلوه‌هایی درخشان از فداکاری و مسئولیت‌پذیری را به نمایش گذاشتند. آنان که گاه در سکوت و بی‌ادعا، از آسایش و آرامش خود می‌گذرند تا نبض زندگی در جان هم‌وطنانشان بتپد، شایسته والاترین مراتب تکریم و قدردانی‌اند.

مجلس شورای اسلامی نیز بر خود فرض می‌داند که دغدغه‌ها و مطالبات به‌حق این جامعه فداکار پیگیری و با رفع موانع معیشتی، حامی و پشتوانه‌ جامعه پرافتخار پرستاری کشور باشد.

اینجانب، ضمن تبریک میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) و روز پرستار به همه پرستاران، صمیمانه از زحمات شبانه‌روزی آنان قدردانی می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، سلامتی، عزت و توفیق روزافزون این عزیزان را مسئلت دارم.»

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محمدباقر قالیباف روز پرستار مطالبات پرستاران
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