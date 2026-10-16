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جمعه دلگیر... یکشنبه جانکاه؛ شاعرانه‌ای از یک روزنامه‌نگار/ فیلم

در عصر روز جمعه، آن هم جمعه مهرماهی_پاییزی، به شنیدن غزلی از سروده‌های یک شاعر روزنامه‌نگار دعوت می‌شوید.
کد خبر: ۱۳۹۹۰۱۸
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703 بازدید
شعر مهدی محمدی کلاسر

به گزارش تابناک، مهدی محمدی کلاسر، دبیر سرویس اجتماعی تابناک، روزنامه‌نگاری است که از فعالان حرفه‌ای حوزه شعر نیز به شمار می‌رود.

 

تابناک به بهانه و مناسبت روز جمعه، غزلی از او را با صدای خود شاعر منتشر می‌کند.

 

غزل محمدی کلاسر، این‌گونه آغاز می‌شود:

«من جمعه دلگیر... تو یکشنبه جانکاه  

آمد به سر این راه و نیامد کسی از راه...»

 

این غزل که با صدای خود شاعر ضبط شده است تقدیم شما می‌شود.

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