جمعه دلگیر... یکشنبه جانکاه؛ شاعرانهای از یک روزنامهنگار/ فیلم
در عصر روز جمعه، آن هم جمعه مهرماهی_پاییزی، به شنیدن غزلی از سرودههای یک شاعر روزنامهنگار دعوت میشوید.
کد خبر: ۱۳۹۹۰۱۸| |
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به گزارش تابناک، مهدی محمدی کلاسر، دبیر سرویس اجتماعی تابناک، روزنامهنگاری است که از فعالان حرفهای حوزه شعر نیز به شمار میرود.
تابناک به بهانه و مناسبت روز جمعه، غزلی از او را با صدای خود شاعر منتشر میکند.
غزل محمدی کلاسر، اینگونه آغاز میشود:
«من جمعه دلگیر... تو یکشنبه جانکاه
آمد به سر این راه و نیامد کسی از راه...»
این غزل که با صدای خود شاعر ضبط شده است تقدیم شما میشود.
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