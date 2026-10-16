En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

سردار باقرزاده: روایت قطر درباره خلبانان ایرانی قانع‌کننده نبود

فرمانده کمیته جست‌وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت: درباره آخرین وضعیت خلبانان ایرانی و مشخص شدن وضعیت سلامت آن‌ها، باید بگویم که به دنبال سفر اخیر وزیر کشور به قطر و مباحثی که در این سفر صورت گرفت، موضوع از چند مسیر در حال پیگیری است.
کد خبر: ۱۳۹۹۰۱۶
| |
466 بازدید
سردار باقرزاده

 

به گزارش تابناک؛ سردار باقرزاده، فرمانده کمیته جست‌وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت: درباره آخرین وضعیت خلبانان ایرانی و مشخص شدن وضعیت سلامت آن‌ها، باید بگویم که به دنبال سفر اخیر وزیر کشور به قطر و مباحثی که در این سفر صورت گرفت، موضوع از چند مسیر در حال پیگیری است.

اعزام تیم کارشناسی دوم به این معناست که تیم نخست در بررسی‌های خود به حقایقی رسیده و اظهارات و ادعاهای مقامات قطری، حداقل برای تیم کارشناسی ما، اطمینان‌آور نبود و آن‌ها را متقاعد نکرده است.

در حوزه صلیب سرخ نیز شخصاً پیگیر مسئله بودم و در ملاقاتی که با مسئول صلیب سرخ در تهران داشتم ایشان پذیرفت که موضوع را جدی‌تر دنبال کند؛ همچنین از سوی ما بر جدی بودن این مسئله و ضرورت تعیین تکلیف آن تأکید شد و وی نیز این موضوع را پذیرفت.

مسئولان صلیب سرخ از طریق دفتر این سازمان در قطر و همچنین از طریق ژنو، موضوع را پیگیری می‌کنند. ما اطلاعات و یافته‌های کارشناسی خود را به طرف قطری منتقل کرده‌ایم و به آن‌ها گفته‌ایم که این موضوع از دید جمهوری اسلامی ایران پوشیده نمی‌ماند.

منبع: تسنیم

اشتراک گذاری
برچسب ها
سردار باقرزاده خلبانان ایرانیِ قطر
درباره پیروز مجتهدزاده ؛ مردی که ژئوپلیتیک ایران را به لندن برد
بازخوانی تاریخ؛ پزشکی که گلوله را از قلب شاه درآورد و در جیبش گذاشت!
بازخوانی تاریخ؛ از دربار ناصرالدین‌شاه تا توکیو/ماجرای اولین سفیر ایران در ژاپن
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آیا پیمان مکه دندان خواهد داشت؟؛ احتمال عضویت سوریه و قطر در پیمان مکه
هشدار قطر درباره بازگشت به درگیری‌های نظامی در منطقه
امیر قطر خواستار بازگشت به مذاکره شد
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۳۱ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۳ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۴ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۸۶ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۴ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۲ نظر)
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ  (۷۱ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۰ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۴ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
ردپای دو کشور عربی در ناامنی‌های سیستان‌وبلوچستان / عملیات گروهک‌ها تغییر کرده است  (۴۱ نظر)
نسخه ظریف و مرعشی برای نجات ایران؛ تکرار ترکمنچای!  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005rwm
tabnak.ir/005rwm