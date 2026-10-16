فرمانده کمیته جست‌وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت: درباره آخرین وضعیت خلبانان ایرانی و مشخص شدن وضعیت سلامت آن‌ها، باید بگویم که به دنبال سفر اخیر وزیر کشور به قطر و مباحثی که در این سفر صورت گرفت، موضوع از چند مسیر در حال پیگیری است.

به گزارش تابناک؛ سردار باقرزاده، فرمانده کمیته جست‌وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت: درباره آخرین وضعیت خلبانان ایرانی و مشخص شدن وضعیت سلامت آن‌ها، باید بگویم که به دنبال سفر اخیر وزیر کشور به قطر و مباحثی که در این سفر صورت گرفت، موضوع از چند مسیر در حال پیگیری است.

اعزام تیم کارشناسی دوم به این معناست که تیم نخست در بررسی‌های خود به حقایقی رسیده و اظهارات و ادعاهای مقامات قطری، حداقل برای تیم کارشناسی ما، اطمینان‌آور نبود و آن‌ها را متقاعد نکرده است.

در حوزه صلیب سرخ نیز شخصاً پیگیر مسئله بودم و در ملاقاتی که با مسئول صلیب سرخ در تهران داشتم ایشان پذیرفت که موضوع را جدی‌تر دنبال کند؛ همچنین از سوی ما بر جدی بودن این مسئله و ضرورت تعیین تکلیف آن تأکید شد و وی نیز این موضوع را پذیرفت.

مسئولان صلیب سرخ از طریق دفتر این سازمان در قطر و همچنین از طریق ژنو، موضوع را پیگیری می‌کنند. ما اطلاعات و یافته‌های کارشناسی خود را به طرف قطری منتقل کرده‌ایم و به آن‌ها گفته‌ایم که این موضوع از دید جمهوری اسلامی ایران پوشیده نمی‌ماند.

منبع: تسنیم