En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

افزایش ۲.۵ درصدی قیمت گاز در اروپا

قیمت گاز در اروپا تحت تاثیر تنش‌های ژئوپلیتیک در این منطقه و در غرب آسیا، ۲.۵ درصد افزایش یافت.
کد خبر: ۱۳۹۹۰۱۲
| |
368 بازدید
انتقال گاز

به گزارش تابناک؛ قیمت گاز طبیعی در بازار اروپا در پایان معاملات روز جمعه ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۴ مهر ۱۴۰۵) حدود ۲.۵ درصد افزایش یافت؛ این در حالی است که بهای این حامل انرژی در بیشتر روزهای هفته در محدوده‌ای نسبتاً محدود نوسان کرده بود.

قراردادهای آتی گاز طبیعی اروپا در معاملات روز جمعه، افزایش قیمت را ثبت کردند.

بر اساس داده‌های بازار، بهای قرارداد آتی گاز طبیعی شاخص هلند موسوم به «تی‌تی‌اف» برای تحویل در ماه نوامبر، در جریان معاملات روز جمعه حدود ۲.۵ درصد افزایش یافت.

این افزایش در شرایطی رخ داد که بازار انرژی اروپا در آستانه فصل سرما با نگرانی‌هایی درباره تأمین گاز و سطح ذخایر مواجه است. تحولات ژئوپلیتیکی و اختلال در عرضه جهانی گاز طبیعی مایع نیز بر چشم‌انداز قیمت‌ها تأثیر گذاشته‌اند.

افزایش قیمت گاز می‌تواند هزینه تأمین انرژی را برای خانوارها و صنایع اروپایی بالا ببرد؛ به‌ویژه آنکه با نزدیک شدن به زمستان، تقاضا برای گرمایش افزایش می‌یابد.

منبع: مهر

اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت گاز بازار اروپا افزایش قیمت
درباره پیروز مجتهدزاده ؛ مردی که ژئوپلیتیک ایران را به لندن برد
بازخوانی تاریخ؛ پزشکی که گلوله را از قلب شاه درآورد و در جیبش گذاشت!
بازخوانی تاریخ؛ از دربار ناصرالدین‌شاه تا توکیو/ماجرای اولین سفیر ایران در ژاپن
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خبر مهم برای جایگاه‌داران سوخت
قیمت متوسط ​​گازوئیل در آمریکا برای اولین بار از ۶ دلار عبور کرد
مقایسه جنجالی قیمت لاستیک و بنزین!
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۳۱ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۳ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۴ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۸۶ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۴ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۲ نظر)
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ  (۷۱ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۰ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۴ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
ردپای دو کشور عربی در ناامنی‌های سیستان‌وبلوچستان / عملیات گروهک‌ها تغییر کرده است  (۴۱ نظر)
نسخه ظریف و مرعشی برای نجات ایران؛ تکرار ترکمنچای!  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005rwi
tabnak.ir/005rwi