به گزارش تابناک؛ حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای درپی شهادت بانوی مجاهد شهیده افسانه عقیلا در فضای مجازی نوشت:

شهادت مظلومانه‌ شهیده «افسانه عقیلا» بانوی مجاهد و مخلص که در مسیر خدمت به مردم و صیانت از امنیت، جان خود را فدا کرد، نشانه‌ای از تقابل ابدی میان حق و باطل است.



این جنایت شنیع که در حریم مقدس خانه و خانواده‌ این شهیده و در مقابل دیدگان فرزندانش رخ داد، تنها نشان از مذلّت و فرومایگی عاملان و مباشران ترور دارد.



قدر متیقّن، خون این شهیده، همچون شهیده نصرت افتخاری، چراغ راهی برای ایستادگی مردم غیور سیستان‌و‌بلوچستان در برابر نیروهای تروریستی است. یقیناً و تحقیقاً تروریسم در برابر امنیت، مغلوب است.