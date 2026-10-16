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پیام اژه‌ای در پی ترور شهیده افسانه عقیلا

این جنایت شنیع که در حریم مقدس خانه و خانواده‌ این شهیده و در مقابل دیدگان فرزندانش رخ داد، تنها نشان از مذلّت و فرومایگی عاملان و مباشران ترور دارد.
کد خبر: ۱۳۹۹۰۰۸
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به گزارش تابناک؛ حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای درپی شهادت بانوی مجاهد شهیده افسانه عقیلا در  فضای مجازی نوشت:
شهادت مظلومانه‌ شهیده «افسانه عقیلا» بانوی مجاهد و مخلص که در مسیر خدمت به مردم و صیانت از امنیت، جان خود را فدا کرد، نشانه‌ای از تقابل ابدی میان حق و باطل است.

این جنایت شنیع که در حریم مقدس خانه و خانواده‌ این شهیده و در مقابل دیدگان فرزندانش رخ داد، تنها نشان از مذلّت و فرومایگی عاملان و مباشران ترور دارد.

قدر متیقّن، خون این شهیده، همچون شهیده نصرت افتخاری، چراغ راهی برای ایستادگی مردم غیور سیستان‌و‌بلوچستان در برابر نیروهای تروریستی است. یقیناً و تحقیقاً تروریسم در برابر امنیت، مغلوب است.

پیام اژه‌ای در پی ترور شهیده افسانه عقیلا

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