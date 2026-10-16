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حنظله مغز پشت پرده پروژه‌های عربی نتانیاهو را هک کرد

گروه هکری حنظله از هک مندی صفدی و انتشار ۸۰ صفحه از گفت‌و‌گو‌ها و اطلاعات مخاطبان او خبر داد و اعلام کرد این داده‌ها حاوی اطلاعاتی درباره ارتباطات سیاسی و فعالیت‌های پشت‌پرده انتخاباتی بنیامین نتانیاهو است.
کد خبر: ۱۳۹۹۰۰۵
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حنظله

به گزارش تابناک؛ گروه هکری حنظله در تازه‌ترین پیام خود از هک اطلاعات مندی صفدی خبر داد و اعلام کرد که ۸۰ صفحه از گفت‌و‌گو‌ها و اطلاعات مخاطبان او را در وب‌سایت‌های «دراپ‌سایت» و «دیداس سکرت» برای دسترسی عمومی منتشر کرده است.

حنظله در معرفی صفدی، او را چهره‌ای دروزی، مرتبط با اداره عربی موساد و رئیس «مرکز صفدی» معرفی کرد و فعالیت‌های این مرکز با عنوان گسترش «صلح ابراهیم» و ارتباط با محافل عربی را پوششی برای پیشبرد اهداف موساد توصیف کرد.

ارتباطات صفدی و فعالیت‌های انتخاباتی نتانیاهو

بر اساس توضیحات حنظله درباره داده‌های منتشرشده، صفدی ارتباط نزدیکی با بنیامین نتانیاهو دارد و از مجاری ارتباطی او برای جلب حمایت محافل و جریان‌های عربی در فضای سیاسی و پارلمانی رژیم صهیونیستی استفاده شده است.

این گروه با اشاره به حملات علنی نتانیاهو به گادی آیزنکوت بر سر تلاش برای جلب آرای اعراب، اعلام کرد که پیام‌ها و مکاتبات به‌دست‌آمده از پیگیری حمایت همین جریان‌ها از سوی نتانیاهو از طریق صفدی حکایت دارد.

حنظله همچنین در تشریح محتوای اطلاعات به‌دست‌آمده، به موضوع تأمین مالی مرکز صفدی و نقش این مجموعه در ارتباط با محافل عربی پرداخت و آن را از محور‌های داده‌های منتشرشده برشمرد.

گفت‌و‌گو‌های خصوصی درباره هفتم اکتبر

بخش دیگری از پیام حنظله به مواضع صفدی درباره وقایع هفتم اکتبر اختصاص دارد. این گروه اعلام کرد که صفدی با وجود حمایت از نتانیاهو در یک گروه بررسی محرمانه این وقایع، در گفت‌و‌گو‌های خصوصی، او را مسئول اصلی شکست هفتم اکتبر دانسته است.

حنظله همچنین از نقش صفدی در پروژه‌های رژیم صهیونیستی در سوریه و اقدامات مرتبط با سرنگونی حکومت بشار اسد سخن گفت.

این گروه در پایان تأکید کرد که مجموعه منتشرشده تنها بخشی از اطلاعات به‌دست‌آمده است و انتشار همه داده‌ها را ضروری نمی‌داند. حنظله همچنین از ادامه انتشار اطلاعات درباره مقام‌ها و شبکه‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی خبر داد.

 

منبع: فارس

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مندی صفدی حنظله هکرها نتانیاهو رژیم صهیونیستی پشت پرده پروژه های عربی
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