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جوکار: انتخابات شورا‌ها غیرمتمرکز و در ۳ گروه برگزار می‌شود

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور در نشست مجمع شهرداران کلان‌شهر‌های ایران از برگزاری غیرمتمرکز انتخابات شورا‌ها در سه گروه خبر داد و گفت: واگذاری تصدی‌های غیرحاکمیتی به شهرداری‌ها نیز با اصلاح ماده ۱۲۶ قانون شهرداری در حال نهایی‌شدن است.
کد خبر: ۱۳۹۹۰۰۳
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جوکار

به گزارش تابناک؛ محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی هم اکنون در ۱۲۸مین نشست مجمع شهرداران کلان‌شهر‌های ایران که به میزبانی یزد در حال برگزاری است، با اشاره به توقف فرایند انتخابات شورا‌های شهر و روستا اظهار کرد: توقف انتخابات به دلیل شرایط خاص امنیتی کشور انجام و متن پیشنهادی در این خصوص تصویب و تأیید مقام معظم رهبری نیز در این زمینه دریافت شد.

جوکار افزود: با وجود اینکه ماده ۲۸۳ قانون، آغاز به کار شورا‌های جدید را اعلام کرده بود، اما شرایط کشور به گونه‌ای بود که چاره‌ای جز توقف انتخابات نداشتیم؛ هرچند جنگ به پایان رسیده، اما تهدیدات همچنان ادامه دارد.

مخالفت مجلس با انحلال شورا‌ها

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور با بیان اینکه برخی به دنبال انحلال شورا‌ها و واگذاری قائم‌مقامی به وزارت کشور بودند، تصریح کرد: این موضوع در مجلس پیگیری و با توجه به مخالفت اکثریت نمایندگان، قرار شد شورا‌ها به کار خود ادامه دهند.

جوکار افزود: وزارت کشور و هیئت نظارت مرکزی معتقد بودند در برخی شهر‌ها به دلیل اختلافات یا شرایط امنیتی، آمادگی برگزاری انتخابات وجود ندارد، اما رسماً اعلام کردیم اگر شهری شرایط برگزاری ندارد، دلایل آن باید به مجلس اعلام شود.

وی در ادامه از تهیه متن پیش‌نویس برگزاری غیرمتمرکز و غیرسراسری انتخابات خبر داد و گفت: در اصلاح قانون پیش‌بینی شده است که نیازی به برگزاری سراسری انتخابات شورا‌ها نیست، چرا که شورا‌ها نهادی مردمی و متولی حکمرانی محلی هستند و می‌توان برگزاری را به استان‌ها واگذار کرد.

تقسیم‌بندی استان‌ها در سه گروه برای برگزاری انتخابات شورا‌ها

جوکار با اشاره به مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با برگزاری غیرسراسری انتخابات در گذشته، اظهار کرد: نهایتاً مقرر شد مجوز برگزاری انتخابات از آبان‌ماه صادر شود و استان‌ها در سه گروه تقسیم‌بندی شدند؛ استان‌های مناطق جنگی در گروه اول، مناطق سردسیر در گروه دوم و سایر استان‌ها بر اساس جمعیت و موقعیت جغرافیایی در گروه سوم قرار گرفتند.

وی به سه تاریخ پیشنهادی هشتم، پانزدهم و بیست‌ودوم آبان ماه برای برگزاری انتخابات اشاره و یادآور شد: مجوز اصلی هنوز ابلاغ نشده و منتظر اعلام آن از سوی شعام هستیم.

 

منبع: فارس

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محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور انتخابات شوراها
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