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کد خبر:۱۳۹۹۰۰۲
کد خبر:۱۳۹۹۰۰۲
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نبض خبر

آمریکا با انداختن این بمب‌ها به جنگ با ایران پایان می‌دهد!

شبکه سی‌ان‌ان به نقل از چند مقام آمریکایی مدعی شده که ارتش این کشور طرح‌های تهاجمی جدیدی را تدوین کرده که استفاده احتمالی از بمب GBU-43/B مشهور به مادر بمب‌ها را نیز در بر می‌گیرد و منتظر دستور ترامپ برای استفاده از بمب نه تنی GBU-43/B علیه ایران است. کارشناسان در بی‌بی‌سی درباره این تهدید گفتند مادر همه بمب‌ها هم ایران را تسلیم نمی‌کند و این شوی تبلیغاتی ترامپ برای ادعای پیروزی است! در واقع قرار است با انداختن این بمب‌ها آمریکا از جنگ با ایران خارج شود و ادعای پیروزی کند.
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