شبکه سی‌ان‌ان به نقل از چند مقام آمریکایی مدعی شده که ارتش این کشور طرح‌های تهاجمی جدیدی را تدوین کرده که استفاده احتمالی از بمب GBU-43/B مشهور به مادر بمب‌ها را نیز در بر می‌گیرد و منتظر دستور ترامپ برای استفاده از بمب نه تنی GBU-43/B علیه ایران است. کارشناسان در بی‌بی‌سی درباره این تهدید گفتند مادر همه بمب‌ها هم ایران را تسلیم نمی‌کند و این شوی تبلیغاتی ترامپ برای ادعای پیروزی است! در واقع قرار است با انداختن این بمب‌ها آمریکا از جنگ با ایران خارج شود و ادعای پیروزی کند.