عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اظهارات وزیر خارجه عمان درباره توافق ایران و آمریکا بر سر تنگه هرمز، تأکید کرد: ایران بر اساس تصمیمات خود عمل می‌کند و طرح مربوط به این تنگه در مجلس در حال نهایی شدن است.

سردار اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه عمان مبنی بر اینکه هرگونه توافق درباره تنگه هرمز به توافق ایران و آمریکا بستگی دارد، گفت: ما به‌عنوان همسایه، تلاش کردیم احترام لازم را رعایت کنیم، اما وقتی چنین تصمیم‌هایی گرفته می‌شود، باید بر اساس قوانین و تصمیمات خودمان عمل کنیم.

هر کشتی که بر خلاف تصمیمات ایران از تنگه هرمز عبور کند متخلف است

وی افزود: در ماه‌های گذشته نیز بر همین اساس عمل کرده‌ایم و از این پس هم روال ما تغییر نخواهد کرد. اعلام کرده‌ایم هر کشتی‌ای که برخلاف تصمیمات ایران بخواهد از تنگه هرمز تردد کند، متخلف محسوب می‌شود و با آن برخورد خواهد شد.

مسئولان عمانی اختیار مستقلی ندارند

کوثری با انتقاد از مواضع مسئولان عمانی اظهار کرد: متأسفانه به نظر می‌رسد مسئولان عمانی اختیار مستقلی در این زمینه ندارند؛ بنابراین، ما باید خودمان تصمیم بگیریم و کار را بر اساس مصالح و تصمیمات کشور پیش ببریم.

طرح تنگه هرمز در مجلس در حال نهایی شدن است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت طرح مربوط به تنگه هرمز نیز گفت: این موضوع در کمیسیون در حال نهایی شدن است و پس از آن به صحن علنی مجلس خواهد رفت تا روند قانونی آن هرچه سریع‌تر طی شود.

وی تأکید کرد: اگر طرف مقابل بر مواضع خود پافشاری کند، این موضوع می‌تواند روند نهایی شدن قانون در مجلس را سرعت ببخشد.

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به گزارش تابناک، شبکه الحدث به نقل از وزیر امور خارجه عمان گزارش داد که نهایی شدن توافق با ایران درباره تنگه هرمز، به نتایج مذاکرات میان تهران و واشنگتن وابسته است.