به گزارش تابناک؛ دکتر پزشکیان ظهر امروز جمعه ۲۴ مهرماه، در حاشیه اجلاس سران هفدهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تنوع زیستی در دیدار با آقای ایراکلی کوباخیدزه نخست وزیر گرجستان با اشاره به افزایش مناسبات اقتصادی، فرهنگی و گردشگری بین ایران و گرجستان، گفت: ما باید به‌صورت عملیاتی ارتباطاتمان را گسترش دهیم، به همین منظور نیازمند تدوین برنامه عملیاتی با زمان‌بندی مشخص هستیم.

رئیس‌جمهور با اشاره به تحریم‌های صورت‌گرفته از سوی آمریکا علیه کشورمان گفت: این تحریم‌ها خارج از چهارچوب‌های انسانی بوده و حملات آنها در ماه‌های گذشته غیرقابل‌توجیه و غیرانسانی است.

دکتر پزشکیان با اشاره به مواضع شفاف رهبر شهید انقلاب در خصوص ساخت سلاح هسته‌ای، تصریح کرد: ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و تبلیغات مخرب علیه کشورمان را دروغ می‌دانیم.

رئیس جمهور متذکر شد: ما همیشه آماده گفت‌و‌گو بوده‌ایم؛ آنها فکر می‌کنند می‌توانند ما را تسلیم کنند، اما ما زیر بار زور نخواهیم رفت.

ایراکلی کوباخیدزه نخست وزیر گرجستان نیز با تأکید بر مواضع شفاف این کشور در قبال کشور‌های همسایه، گفت: مواضع ما در قبال کشور‌های همسایه شفاف بوده و هرگونه مداخله خارجی را در امور کشور‌ها رد می‌کنیم.

نخست وزیر گرجستان با اشاره به اشتراکات فرهنگی و جغرافیایی بین دو کشور، تاکید کرد: اصول ما دوستی و همکاری بین دو کشور است و امیدواریم بتوانیم با همکاری وزرای خارجه و دستگاه‌های دیپلماسی دو طرف به نقطه نظرات مشترکی در حوزه‌های اقتصادی و گردشگری برسیم.

منبع: ریاست جمهوری