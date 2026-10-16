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بررسی تخصصی عملکرد ورزش ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا؛

انتظارهایی که برآورده نشد و امیدهایی که ساخته شد/ زنان الهام‌بخش و یک تازه وارد گردن کلفت!

ورزش ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا عملکردی نسبی را به ثبت رساند که در میان آنها برخی زنان سهم بزرگی در مدال‌آوری کاروان داشتند.
کد خبر: ۱۳۹۸۹۹۹
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انتظارهایی که برآورده نشد و امیدهایی که ساخته شد/ زنان الهام‌بخش و یک تازه وارد گردن کلفت!

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، کاروان ورزشی ایران در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی با کسب ۱۹ طلا، ۱۵ نقره و ۱۸ برنز و مجموع ۵۲ مدال به کار خود پایان داد. جایگاه ایران در پایان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا قرار گرفتن در رتبه ششم جدول مدالی بود.

عملکرد زنان ورزشکار در این دوره از بازی‌ها چشم‌گیر بود و آنها سهم بزرگی در مدال‌آوری ایران داشتند. از مدال طلای ساغر مرادی در تکواندو که اولین مدال تاریخ زنان تکواندوکار ایران در بازی‌های آسیایی بود تا مدال نقره زهرا زارعی در دوی ۴۰۰ متر که او را تبدیل به اولین زن مدال‌آور ایران در ماده دو در رشته دوومیدانی کرد.

در کنار این اتفاقات، باید به مدال‌آوری روئینگ هم نگاه کرد؛ رشته‌ای که اگرچه پیش‌از این هم ایران را صاحب مدال کرده بود، اما حالا با فدراسیونی تازه تأسیس به موفقیت رسید که حاصل آن دو مدال طلا، ۳ نقره و یک برنز بود و تاز‌واردی گردن کلفت بود.

انتظارهایی که برآورده نشد و امیدهایی که ساخته شد/ زنان الهام‌بخش و یک تازه وارد گردن کلفت!

برای بررسی بیشتر و تخصصی عملکرد کاروان ورزشی ایران، محیا شهسواری و مهدی منصرف، دو تن از خبرنگاران قدیمی ورزش ایران میهمان تابناک بودند. منصرف و شهسواری هر دو برای پوشش خبری بازی‌های آسیایی راهی ناگویا شده بودند که در این گفت‌وگو از رشته‌هایی گفتند که انتظارها را برآورده نکردند، هرچند در این بین برخی رشته‌ها و ورزشکاران نیز امید ساختند.

این گفت‌وگو را در ادامه ببینید:

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بازی های آسیایی بازی های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا کمیته ملی المپیک قهرمانی وزارت ورزش و جوانان
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tabnak.ir/005rwV