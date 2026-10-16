شناسایی یک فروند نفتکش متخلف آتش گرفته در تنگه هرمز

به گزارش تابناک؛ ساعاتی پیش، تیم‌های رصد نیروی دریایی ارتش در راستای کنترل مستمر شرق تنگه هرمز، یک فروند نفتکش متخلف که در منطقه ممنوعه دچار حریق شده بود را کشف و شناسایی کردند.

این نفتکش متخلف نیز سامانه‌های ردیابی خود را خاموش کرده و در صدد عبور از منطقه ممنوعه در محدوده شرق تنگه هرمز بوده است.

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که پیامد حرکت‌های ناهماهنگ در مسیر‌ها و مناطق ممنوعه، ایجاد ناامنی و مخاطرات بسیار برای دیگر شناور‌ها است.

منبع: فارس