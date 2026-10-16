احتمال افزایش حقوق کارمندان در نیمه دوم سال

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بر اساس قانون بودجه، دولت مکلف است از اول مهر ۱۴۰۵ حقوق کارمندان را افزایش دهد.

به گزارش تابناک؛ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از پیگیری موضوع بهبود وضعیت معیشتی کارمندان دولت و اقشار کم‌درآمد با همکاری سازمان برنامه و بودجه خبر داد.

بابایی گفت: بر اساس قانون بودجه امسال، دولت مکلف است از اول مهرماه سال ۱۴۰۵ حقوق کارمندان را افزایش دهد و منابع لازم برای این کار نیز محاسبه و فراهم شده است.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و فشار‌های معیشتی بر کارمندان دولت اظهار کرد: در تعاملات بین‌بخشی با سازمان برنامه و بودجه، موضوع حمایت از معیشت کارمندان و اقشار پایین‌دست جامعه مورد توجه قرار گرفته است.

بر این اساس، موضوع حمایت معیشتی از کارمندان دولت در دستور پیگیری قرار دارد، اما از اظهارات مطرح‌شده نمی‌توان افزایش قطعی حقوق کارکنان در نیمه دوم سال را نتیجه گرفت و جزئیات تصمیم احتمالی درباره میزان حمایت، منابع مالی و نحوه اجرا هنوز مشخص نشده است.

منبع: تسنیم