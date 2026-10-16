En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

ترامپ: کوه کلنگ را بررسی میکنیم؛ شاید مجبور به رفتن شویم

ترامپ پیش از این گفته بود: من اعزام نیرو‌های زمینی به داخل ایران را محتمل نمی‌دانم
کد خبر: ۱۳۹۸۹۹۴
| |
1576 بازدید
ترامپ

به گزارش تابناک؛ ترامپ با بیان اینکه اکنون داریم کوه کلنگ را بررسی می‌کنیم ادعا کرد: ممکن است مجبور شویم به آنجا برویم.

 

به گزارش انتخاب؛ دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا مدعی شد: اکنون داریم کوه کلنگ را بررسی می‌کنیم. ممکن است مجبور شویم به آنجا برویم. به آن یکی هم حمله خواهیم کرد. 

 

وی پیش از این گفته بود: من اعزام نیرو‌های زمینی به داخل ایران را محتمل نمی‌دانم.

 

منبع: عصر ایران

اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ رئیس جمهور آمریکا کوه کلنگ حمله نظامی
درباره پیروز مجتهدزاده ؛ مردی که ژئوپلیتیک ایران را به لندن برد
بازخوانی تاریخ؛ پزشکی که گلوله را از قلب شاه درآورد و در جیبش گذاشت!
بازخوانی تاریخ؛ از دربار ناصرالدین‌شاه تا توکیو/ماجرای اولین سفیر ایران در ژاپن
هتل آزادی
گزارش خطا
آخرین اخبار
پیام اژه‌ای در پی ترور شهیده افسانه عقیلا
حنظله مغز پشت پرده پروژه‌های عربی نتانیاهو را هک کرد
کنترل ایران بر تنگه هرمز تضعیف شده است!؛ اعراب میلیون‌ها بشکه نفت با «ناوگان سایه» صادر می‌کنند
جوکار: انتخابات شورا‌ها غیرمتمرکز و در ۳ گروه برگزار می‌شود
پزشکیان: زیر بار زور نمی‌رویم
شناسایی یک فروند نفتکش متخلف آتش گرفته در تنگه هرمز
ایران منتظر شکست نتانیاهو نباشد!/ مخالفان نتانیاهو هم همان سیاست را ادامه می‌دهند
انتظارهایی که برآورده نشد و امیدهایی که ساخته شد/ زنان الهام‌بخش و یک تازه وارد گردن کلفت!
احتمال افزایش حقوق کارمندان در نیمه دوم سال
پاییز ایران زیر سایه ال‌نینو
وحید امیرخانی «تخته گاز» به تلویزیون می‌آید
ترامپ: کوه کلنگ را بررسی میکنیم؛ شاید مجبور به رفتن شویم
آمریکا با انداختن این بمب‌ها به جنگ با ایران پایان می‌دهد!
جاده چالوس و آزادراه تهران – شمال یک‌طرفه می‌شوند
روسیه: بشار اسد را به مقامات سوریه تحویل نمی‌دهیم
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۳۱ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۳ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۴ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۸۶ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۴ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۲ نظر)
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ  (۷۱ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۰ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۴ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
ردپای دو کشور عربی در ناامنی‌های سیستان‌وبلوچستان / عملیات گروهک‌ها تغییر کرده است  (۴۱ نظر)
نسخه ظریف و مرعشی برای نجات ایران؛ تکرار ترکمنچای!  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005rwQ
tabnak.ir/005rwQ