ترامپ: کوه کلنگ را بررسی میکنیم؛ شاید مجبور به رفتن شویم

ترامپ پیش از این گفته بود: من اعزام نیرو‌های زمینی به داخل ایران را محتمل نمی‌دانم

به گزارش تابناک؛ ترامپ با بیان اینکه اکنون داریم کوه کلنگ را بررسی می‌کنیم ادعا کرد: ممکن است مجبور شویم به آنجا برویم.

به گزارش انتخاب؛ دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا مدعی شد: اکنون داریم کوه کلنگ را بررسی می‌کنیم. ممکن است مجبور شویم به آنجا برویم. به آن یکی هم حمله خواهیم کرد.

وی پیش از این گفته بود: من اعزام نیرو‌های زمینی به داخل ایران را محتمل نمی‌دانم.

منبع: عصر ایران