ترامپ: کوه کلنگ را بررسی میکنیم؛ شاید مجبور به رفتن شویم
ترامپ پیش از این گفته بود: من اعزام نیروهای زمینی به داخل ایران را محتمل نمیدانم
کد خبر: ۱۳۹۸۹۹۴| |
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به گزارش تابناک؛ ترامپ با بیان اینکه اکنون داریم کوه کلنگ را بررسی میکنیم ادعا کرد: ممکن است مجبور شویم به آنجا برویم.
به گزارش انتخاب؛ دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا مدعی شد: اکنون داریم کوه کلنگ را بررسی میکنیم. ممکن است مجبور شویم به آنجا برویم. به آن یکی هم حمله خواهیم کرد.
وی پیش از این گفته بود: من اعزام نیروهای زمینی به داخل ایران را محتمل نمیدانم.
منبع: عصر ایران
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