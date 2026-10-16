تصاویر خودروی به رگبار بسته شده فرمانده زن ایرانی

روایت تلخ پسر شهیده افسانه عقیلا که شاهد عینی صحنه شهادت مادرش بوده و همچنین تصاویر خودروی به رگبار بسته شده این زن توسط تروریست‌های سیستان و بلوچستان را می‌بینید. شهیده افسانه عقیلا، فرمانده حوزه بسیج خواهران شهیده افضل مهرستان در سیستان و بلوچستان بود که در 22 مهر ماه سال 1405 پس از بیش از 15 سال فعالیت مستمر فرهنگی و مذهبی در پی حمله تروریستی مقابل منزلش به شهادت رسید.