به گزارش تابناک، این اظهارنظر پس از حکم تاریخی دادگاه سوریه مبنی بر محکومیت غیابی بشار اسد به اتهام آنچه «جنایات متعدد در دوران طولانی حکومتش» خوانده شده، صورت گرفت.

گئورگی بوریسنکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت که تصمیم روسیه برای اعطای پناهندگی سیاسی به بشار اسد برگشت‌ناپذیر است و دولت فعلی دمشق از این موضوع آگاه است.

یک دیپلمات ارشد روسی در مصاحبه‌ای با RTVI گفت: «شرکای سوری ما به خوبی می‌دانند که روسیه به دلایل بشردوستانه به بشار اسد پناهندگی سیاسی داده است. دولت فعلی دمشق می‌داند که این تصمیم روسیه برگشت‌ناپذیر است.»

در اواخر نوامبر ۲۰۲۴، گروه‌های شورشی سوری حمله گسترده‌ای را علیه مواضع نظام سوریه آغاز کردند. در هشت دسامبر همان سال، این گروه‌ها وارد دمشق شدند، در حالی که بشار اسد به روسیه گریخت.

احمد الشرع، رهبر هیئت تحریر الشام عملاً رهبر موقت سوریه شد. در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۵، او خود را به عنوان رئیس موقت برای یک دوره انتقالی چهار تا پنج ساله اعلام کرد.

منبع: ایسنا