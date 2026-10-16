ناسا در تصویر برگزیده امروز خود، تصویری از پرتاب موشک «فالکون ۹» و رد عبور آن به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی در آسمان را منتشر کرده است.

به گزارش تابناک، در تصاویر خیره‌کننده‌ای که روز سه‌شنبه، ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ از آسمان «ایندین هاربر بیچ» واقع در فلوریدای آمریکا گرفته شده است، در آسمان قبل از سپیده دم، یک موشک «فالکون ۹» و فضاپیمای دراگون به سمت مدار پایین زمین حرکت می‌کنند.

با شروع پرتاب از «مجتمع پرتاب فضایی ۴۰» در ایستگاه نیروی فضایی «کیپ کاناورال»، موشک «فالکون ۹» و کپسول «دراگون» در حال تعقیب ایستگاه فضایی بین‌المللی در سی و پنجمین مأموریت خدمات تدارکاتی تجاری ناسا هستند.

سپس مرحله اول و دوم موشک «فالکون ۹» جدا می‌شوند و نور طلوع تماشایی خورشید را می‌بینیم.

در این پرتاب به مانند دیگر پرتاب‌های این موشک، مرحله اول موشک به زمین بازگشت و مرحله دوم آن به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی به حرکت خود ادامه داد.

منبع: ایسنا