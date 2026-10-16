En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

قالیباف: اصلاح آیین‌نامه مقابله با تأمین مالی تروریسم غیرقانونی است

اصلاح آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم مغایر قانون است.
کد خبر: ۱۳۹۸۹۸۶
| |
241 بازدید
قالیباف

به گزارش تابناک؛ نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تصویب‌نامه هیئت وزیران موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم و اصلاح بعدی آن، در مکاتبه‌ای با رئیس‌جمهور به شماره ۳۴۷۶۲/ه‌ب مورخ ۲۰ مهر ۱۴۰۵ اعلام شده است.

 

بر اساس این مکاتبه، از آنجا که تشخیص موارد مربوط به موضوع مذکور (افراد، گروه‌ها و سزمان‌های تروریستی) بر عهده شورای عالی امنیت ملی است، اصلاحیه آیین‌نامه یادشده (به دلیل بقای کارگروه‌های مورد نظر دولت) مغایر قانون تشخیص داده شده است.

 

منبع: تسنیم

اشتراک گذاری
برچسب ها
قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون آیین‌نامه مقابله با تأمین مالی تروریسم
درباره پیروز مجتهدزاده ؛ مردی که ژئوپلیتیک ایران را به لندن برد
بازخوانی تاریخ؛ پزشکی که گلوله را از قلب شاه درآورد و در جیبش گذاشت!
بازخوانی تاریخ؛ از دربار ناصرالدین‌شاه تا توکیو/ماجرای اولین سفیر ایران در ژاپن
هتل آزادی
گزارش خطا
آخرین اخبار
اسرائیل مدعی ترور دو عضو حماس و جهاد اسلامی در غزه شد
عکس روز ناسا از «فالکون ۹» در تعقیب ایستگاه فضایی بین‌المللی
قالیباف: اصلاح آیین‌نامه مقابله با تأمین مالی تروریسم غیرقانونی است
۵ زمین‌لرزه نودژ درجنوب استان کرمان را لرزاند
توصیه صریح رهبر انقلاب به مسئولان حوزه سلامت در روز پرستار؛ پرستاران فراتر از درمان جسم، مرهم آلام روح‌اند
نامزد‌های بهترین گل هفته لیگ نخبگان
آیت الله خاتمی: ایران خار چشم و استخوان در گلوی آمریکا است
تصاویر خودروی به رگبار بسته شده فرمانده زن ایرانی
سخنگوی ارتش: ناو‌های آمریکایی را به عقب‌نشینی بیشتر وادار می‌کنیم
تصاویر تازه از صید آیفون توسط ماهیگیران
لاوروف ۲۷ مهر به تهران سفر می‌کند
پیام فرمانده کل سپاه برای میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار
تست خودروی پرنده تسلا رودستر را ببینید
دلیل عرضه گوشت منجمد و برنج خارجی در طرح «تورم صفر»
آخرین خبر از طرح ادغام دانشگاه تهران و علوم پزشکی
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۳۱ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۳ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۴ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۸۶ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۴ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۲ نظر)
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ  (۷۱ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۰ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۴ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
ردپای دو کشور عربی در ناامنی‌های سیستان‌وبلوچستان / عملیات گروهک‌ها تغییر کرده است  (۴۱ نظر)
نسخه ظریف و مرعشی برای نجات ایران؛ تکرار ترکمنچای!  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005rwI
tabnak.ir/005rwI