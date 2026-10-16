گل سردار آزمون به الاتحاد و گل آسانی به الغرافه نامزد بهترین گل‌های هفته لیگ نخبگان آسیا شدند.

به گزارش تابناک؛ هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا در شرق و غرب برگزار شد.

چهار گل زیبای این هفته برای انتخاب گل هفته انتخاب شدند.

گل سردار آزمون به الاتحاد و گل یاسر آسانی به الغرافه به همراه گل‌های کریستیانو رونالدو و گل اولی واتکینز نامزد گل‌های برتر هفته لیگ نخبگان آسیا شدند.

سردار آزمون در دیدار برابر الاتحاد درخشید و هر دو گل تیمش را به ثمر رساند تا شباب الاهلی سه امتیاز ارزشمند را کسب کنند این در حالی است که یاسر آسانی گل بسیار دیدنی برابر الغرافه به ثمر رساند تا آبی پوشان پیروز این بازی شوند.

منبع: ایسنا