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آیت الله خاتمی: ایران خار چشم و استخوان در گلوی آمریکا است

خطیب نماز جمعه تهران با بیان این که ایران شجره طیبه‌ای است که ریشه در عمق جان‌ها و دل‌ها دارد تاکید کرد: ایران، به فضل خدا، خار در چشم آمریکا و استخوان در گلوی آمریکا است.
کد خبر: ۱۳۹۸۹۸۲
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نماز جمعه

به گزارش تابناک؛ آیت الله سید احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران، اظهار کرد: در روز‌هایی که گذشت، اهانت‌هایی مثل همیشه، دولتمردان به‌اصطلاح آمریکا به ملت ایران کردند. اولاً که محبوبیت او (ترامپ) به زیر ۴۰ درصد در آمریکا رسیده است. وزیر خزانه‌داری اش در کنگره آمریکا نمی‌گذارند حرف بزند که این نهایت بی‌احترامی به او است که شایسته بی‌احترامی هم هست.

 

وی افزود: ناوگان آمریکایی که برای جنگ با شما مردم آمده بود به چند صد کیلومتری ایران فرار کرده است که این یعنی ایران قدرتمند و عزیز است و دشمنان ذلیل و روسیاه ابدی هستند.

 

آیت الله خاتمی تاکید کرد: ایران شجره طیبه‌ای است که ریشه در عمق جان‌ها و دل‌ها دارد. ایران، به فضل خدا، خار در چشم آمریکا و استخوان در گلوی آمریکا خواهد بود و تا آمریکا سر جای خود ننشسته و از این شیطنت‌ها دست نکشیده، ایران مقاوم درگیر خواهد بود.

 

وی در ادامه درباره اعتراضات آموزشی فرانسه گفت: اروپا این روز‌ها با مردم درگیر است؛ درگیری‌هایی که از دانش‌آموزان شروع شد، معلمان، اساتید و مردم به آنها پیوستند که امکانات آموزشی در مدارس نداریم؛ فرانسه‌ای که حقوق بشر آنها گوش بشر را کر کرده است که جواب این اعتراض را با گلوله می‌دهد، جواب این اعتراض را با قطع کردن دست می‌دهد.

 

خطیب جمعه تهران تاکید کرد: این است اروپا، این است لیبرال‌دموکراسی غرب؛ همه کار‌های آنها شعار است، حقوق بشرشان شعار است و فقط حاکمیت یک عده مطرح است. اینجا باید تأسف خورد برای آن بیچاره‌هایی که اسیر اینها هستند و غرب را گل‌وبلبل نشان می‌دهند؛ در غرب خبری نیست آنچه خبر است در ایران اسلامی قدرتمند است.

 

آیت الله خاتمی درباره محدودیت حجاب در جمهوری آذربایجان گفت: حجاب دیگر از مسائل فرعی گذشته و به یکی از مسائل اصلی تبدیل شده است. هر دولتی که بخواهد بگوید با اسلام ناب محمدی درگیر است، با حجاب مبارزه می‌کند.

 

وی افزود: در آذربایجانِ شوروی سابق، حجاب در محیط‌های آموزشی و رسمی ممنوع می‌شود، ما به آنها این را می‌گوییم که امیدواریم بشنوند.

 

آیت الله خاتمی، اضافه کرد: رئیس‌جمهور آذربایجان گفته است که ما نمی‌خواهیم نهاد‌های دینی باشند؛ سوال این است که صهیونیست‌ها با کلاه کذایی‌شان در آنجا مدرسه دارند، اما با آنها کاری ندارید، با چادر کار دارید؟.

 

خطیب جمعه تهران خطاب به رئیس‌جمهور آذربایجان گفت: قبل از تو، رضاخان قلدر این کار را کرد. در سال ۱۳۱۴، سر مسئله حجاب، صد‌ها نفر از مردم را کشت، اما سرانجام او ذلتمندانه شد. اربابانش او را سرافکنده و روسیاه بردند؛ بنابراین سرانجام کسی که با خدا دربیفتد، این گونه است. درافتادن با حجاب، درافتادن با خداست. حداقل ده آیه قرآن بر حجاب تصریح دارد.

 

منبع: ایرنا

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نماز جمعه تهران امام جمعه موقت تهران آیت الله سید احمد خاتمی آمریکا
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