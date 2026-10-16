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پیام فرمانده کل سپاه برای میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار

فرمانده کل سپاه فرارسیدن میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار را تبریک گفت.
کد خبر: ۱۳۹۸۹۷۷
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وحیدی

به گزارش تابناک؛ پیام سرلشکر وحیدی فرمانده کل سپاه به شرح زیر است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم

فرارسیدن "پنجم جمادی الاول " میلاد سراسر نور و فرخندگی حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها)، بانوی صبر، بصیرت، شجاعت و فداکاری، و " روز پرستار" را به یکایک پرستاران غیور، مهربان و فداکار کشور، به‌ویژه جامعه شریف پرستاری در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح، تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

یاد و نام شهیدان عالیقدر جامعه پرستاری ایران اسلامی که با فداکاری‌های بی‌ادعای خود در این میدان‌های پرمشقت و طاقت فرسا، چراغ راه نسل‌های آینده و سرمایه معنوی ملت ایران هستند را گرامی می‌داریم و به روح تابناک آنان درود می‌فرستیم.

بی تردید امروز نیز پرستاران در تداوم راه آن اسوه‌های جاوید عرصه سلامت کشور با روحیه زینبی، در این سنگر مقدس، در برابر سختی‌ها استوار ایستاده‌اند و با اخلاص، تخصص و مسئولیت‌شناسی، به مردم عزیز ایران به ویژه نیروهای مسلح و مدافعان افتخارآفرین وطن خدمت می‌کنند. و در حقیقت این جانفشانی‌ها، پشتوانه اقتدار، امنیت و سربلندی کشور است.

با قدردانی و سپاس صمیمانه از تلاش‌های مجاهدانه و متعهدانه یکایک پرستاران میهن اسلامی؛ دوام توفیق، سلامتی، سربلندی و عزت روزافزون جامعه شریف پرستاری به ویژه پرستاران فعال در سپاه مقتدر مردمی را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم و امیدوارم با همت بلند، همدلی و روحیه جهادی، در آینده نیز برای این سرزمین مقدس افتخار بیافرینند و پرچم سلامت، مهربانی و مقاومت را برافراشته نگه دارند.

سرلشکر پاسدار احمد وحیدی

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

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