دلیل عرضه گوشت منجمد و برنج خارجی در طرح «تورم صفر»

به گزارش تابناک؛ سخنگوی شهرداری تهران عبدالمطهر محمدخانی در مورد اقلام عرضه شده در طرح «تورم صفر» گفت، در این طرح عمدتا از برند‌های معروف و باکیفیت استفاده شده است؛ گوشت‌های وارداتی از چندین کشور مختلف همچون برزیل از بهترین برند‌های خارجی تهیه شده است.

وی توضیح داد، اساسا در دنیا گوشت گرم به آن معنایی که ما در ایران مصرف می‌کنیم، وجود ندارد؛ چراکه براساس استاندارد‌های بهداشتی، گوشت‌ها حتما باید منجمد باشند تا میکروب‌ها و باکتری‌های احتمالی از بین برود.

به گفته محمدخانی، علاوه‌بر این گوشت‌ها، مازاد نیاز از گوشت تازه ایرانی تامین می‌شود و برای یکپارچه شدن، به‌صورت یخ‌زده با سایر تولیدات یکسان‌سازی و در اختیار مشتری قرار می‌گیرد.

سخنگوی شهرداری تصریح کرد، درباره برنج هندی و پاکستانی عرضه‌شده در طرح تورم صفر، موضوع رعایت حال شالیکاران ایرانی بود و بیم این می‌رفت که اگر ما وارد برنج ایرانی شویم، تعادل بازار به هم بخورد.

محمدخانی افزود، بنابراین از آنجایی‌که بخشی از مصارف جامعه ما برنج‌های غیرایرانی است و با علم به این موضوع که نباید تعادل بازار و تولید شالیکاران به هم بریزد، شهرداری اقدام به خرید برنج پاکستانی و هندی کرد.

این مقام شهرداری تاکید کرد، خط قرمز شهرداری تهران در اجرای طرح تورم صفر، مداخله در بازار به نحوی که به تولیدکنندگان و کشاورزان آسیب بزند، تعریف شده است.

در حال حاضر ۱۲ قلم کالا در این طرح عرضه می‌شود و در آینده به ۱۵ قلم خواهد رسید

منبع: فارس