En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

دلیل عرضه گوشت منجمد و برنج خارجی در طرح «تورم صفر»

سخنگوی شهرداری در مورد اقلام عرضه شده در طرح «تورم صفر» توضیحاتی ارائه داد.
کد خبر: ۱۳۹۸۹۷۶
| |
2 بازدید
شهرداری

به گزارش تابناک؛ سخنگوی شهرداری تهران عبدالمطهر محمدخانی در مورد اقلام عرضه شده در طرح «تورم صفر» گفت، در این طرح عمدتا از برند‌های معروف و باکیفیت استفاده شده است؛ گوشت‌های وارداتی از چندین کشور مختلف همچون برزیل از بهترین برند‌های خارجی تهیه شده است.

وی توضیح داد، اساسا در دنیا گوشت گرم به آن معنایی که ما در ایران مصرف می‌کنیم، وجود ندارد؛ چراکه براساس استاندارد‌های بهداشتی، گوشت‌ها حتما باید منجمد باشند تا میکروب‌ها و باکتری‌های احتمالی از بین برود.

به گفته محمدخانی، علاوه‌بر این گوشت‌ها، مازاد نیاز از گوشت تازه ایرانی تامین می‌شود و برای یکپارچه شدن، به‌صورت یخ‌زده با سایر تولیدات یکسان‌سازی و در اختیار مشتری قرار می‌گیرد.

سخنگوی شهرداری تصریح کرد، درباره برنج هندی و پاکستانی عرضه‌شده در طرح تورم صفر، موضوع رعایت حال شالیکاران ایرانی بود و بیم این می‌رفت که اگر ما وارد برنج ایرانی شویم، تعادل بازار به هم بخورد.

محمدخانی افزود، بنابراین از آنجایی‌که بخشی از مصارف جامعه ما برنج‌های غیرایرانی است و با علم به این موضوع که نباید تعادل بازار و تولید شالیکاران به هم بریزد، شهرداری اقدام به خرید برنج پاکستانی و هندی کرد.

این مقام شهرداری تاکید کرد، خط قرمز شهرداری تهران در اجرای طرح تورم صفر، مداخله در بازار به نحوی که به تولیدکنندگان و کشاورزان آسیب بزند، تعریف شده است.

در حال حاضر ۱۲ قلم کالا در این طرح عرضه می‌شود و در آینده به ۱۵ قلم خواهد رسید

 

منبع: فارس

اشتراک گذاری
برچسب ها
سخنگوی شهرداری تورم صفر افزایش قیمت عبدالمطهر محمدخانی گوشت منجمد برنج خارجی
درباره پیروز مجتهدزاده ؛ مردی که ژئوپلیتیک ایران را به لندن برد
بازخوانی تاریخ؛ پزشکی که گلوله را از قلب شاه درآورد و در جیبش گذاشت!
بازخوانی تاریخ؛ از دربار ناصرالدین‌شاه تا توکیو/ماجرای اولین سفیر ایران در ژاپن
هتل آزادی
گزارش خطا
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۳۱ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۳ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۴ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۸۶ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۴ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۲ نظر)
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ  (۷۱ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۰ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۴ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
ردپای دو کشور عربی در ناامنی‌های سیستان‌وبلوچستان / عملیات گروهک‌ها تغییر کرده است  (۴۱ نظر)
نسخه ظریف و مرعشی برای نجات ایران؛ تکرار ترکمنچای!  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005rw8
tabnak.ir/005rw8