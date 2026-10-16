En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 36
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۹۸۹۷۴
کد خبر:۱۳۹۸۹۷۴
300 بازدید
نبض خبر

افزایش برد موشک‌های ایران به 5000 کیلومتر؟

حمزه صفوی گفت: «ایران باید حوزه عملیاتی خود را تا دیگو‌ گارسیا افزایش دهد». فاصله پایگاه دیه گو گارسیا با نزدیک‌ترین مرز خاک ایران حدود 3800 کیلومتر است و برای اطمینان از اینکه از هر نقطه‌ای از ایران قابل هدف گیری باشد، نیاز به موشک‌هایی با برد 5000 کیلومتری است. در صورت تمرکز ایران بر تولید این موشک، ایران از تولید موشک‌های بالستیک میان برد (MRBM) که تا برد 3000 کیلومتر است عبور می‌کند، به موشک‌های بالستیک برد بلند (IRBM) که بردشان تا 5000 کیلومتر می‌رسد و یک رده پایین تر از موشک‌های بالستیک قاره پیما (ICBM) است، می‌رسد. توضیحات صفوی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر پایگاه هوایی دیه گو گارسیا ویدیو پایگاه دیه‌گو گارسیا جنگ ایران و آمریکا افزایش برد موشک ها حمزه صفوی موشک برد بلند موشک قاره پیما
اخبار مرتبط
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!
رونمایی از موتور موشک‌های قاره پیمای ایران؛ افزایش برد به 10 هزار کیلومتر؟
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!
تصاویر موشک قاره‌پیما که در آسمان خاورمیانه دیده شد
عکس العمل عراقچی به ادعای ترامپ درباره موشک‌های ایران که به خاک آمریکا می‌رسد
تصاویر موشک عظیمی که در آسمان ایران دیده شد
ادعای موشک قاره پیمای ایران که پس گرفته شد: معادل چند بمب اتمی!
تلویزیون هند: ایران دارد شبانه‌روزی موشک 10 هزار کیلومتری می‌سازد!
استاد دانشگاه تهران: احتمال دارد که ایران غنی‌سازی نمادین را بپذیرد
چرا اسرائیل توانست و شما نتوانستید؟!
غربی‌ها طی یکی دو سال آینده هیچ مذاکره‌ای با ما نخواهند کرد!
افشاگری وحشتناک درباره دلال‌های نفت ایران
حمزه صفوی: ایران در محاصره سه فاشیسم خطرناک است!
عربستان آتوی بدی به ایران داد و باید نگرانی داشته باشد
آمریکا فکر می‌کند می‌تواند با این سه فرض در جنگ با ایران پیروز شود
چینی‌ها می‌گویند یک بار نشده ایرانی‌ها ما را لو ندهند!
استاد دانشگاه تهران: رستگاری ایران در بی‌طرفی میان شرق و غرب است
در جلسه محرمانه دولت رئیسی می‌گفتند ایران تنها ابرقدرت جهان است!
1000 نفر ایران را به صورت گردشی مدیریت می‌کنند!
تجویز من این است که تا جایی که جان دارید باید بجنگید
کنایه تلخ استاد دانشگاه تهران به سعید جلیلی
چین یا روسیه باید توافق ایران و آمریکا را تضمین کنند
می‌توانیم برد موشک‌ها را به سراسر کره زمین برسانیم
تلویزیون هند: ایران موشک ده هزار کیلومتری تست کرد؛ بازدارندگی دوربرد!
چرا برد موشک‌های ایران به 2000 کیلومتر محدود شد؟ پاسخ معنادار عزیز جعفری
دفاع از تولید موشک دوربرد ایران روی آنتن زنده
آماده سازی ایران برای جنگ تمام عیار طولانی مدت با آمریکا
تازه ترین تصاویر ماهواره‌ای دیه‌گو گارسیا؛ استقرار 12 بمب افکن در هدف آسان ایران
اختلاف آمریکا و انگلیس بر سر ایران علنی شد
مکالمه خلبان بمب افکن B-2 حین بازگشت از دیه‌گو گارسیا به آمریکا + زیرنویس
تحلیل ژنرال مصری از حمله پیشگیرانه ایران به پایگاه آمریکا
به فرماندهان دستور داده شده موشک‌ها را آماده حمله پیشگیرانه کنند
ویدیوی غربی‌ها از شبیه‌سازی حمله ایران به دیه‌گو گارسیا
تحسین موضع لاریجانی توسط افسر اطلاعاتی بریتانیا
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر