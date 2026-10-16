حمزه صفوی گفت: «ایران باید حوزه عملیاتی خود را تا دیگو‌ گارسیا افزایش دهد». فاصله پایگاه دیه گو گارسیا با نزدیک‌ترین مرز خاک ایران حدود 3800 کیلومتر است و برای اطمینان از اینکه از هر نقطه‌ای از ایران قابل هدف گیری باشد، نیاز به موشک‌هایی با برد 5000 کیلومتری است. در صورت تمرکز ایران بر تولید این موشک، ایران از تولید موشک‌های بالستیک میان برد (MRBM) که تا برد 3000 کیلومتر است عبور می‌کند، به موشک‌های بالستیک برد بلند (IRBM) که بردشان تا 5000 کیلومتر می‌رسد و یک رده پایین تر از موشک‌های بالستیک قاره پیما (ICBM) است، می‌رسد. توضیحات صفوی را می‌بینید و می‌شنوید.