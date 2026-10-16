آخرین خبر از طرح ادغام دانشگاه تهران و علوم پزشکی

رئیس دانشگاه تهران، از بررسی ایده تجمیع دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر داد و گفت: گفت‌و‌گو‌ها درباره تشکیل یک دانشگاه جامع با هدف هم‌افزایی علمی و ارتقای جایگاه بین‌المللی دو دانشگاه در مراحل ابتدایی قرار دارد.

به گزارش تابناک؛ محمدحسین امید رئیس دانشگاه تهران، درباره خبر منتشر شده در مورد بررسی تجمیع دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: هردو دانشگاه سال‌هاست برای هم‌افزایی و ارتقا جایگاه بین المللی فعالیت می‌کنند و اقدامات مشترکی در این زمینه انجام داده‌اند. اخیراً نیز همکاری‌های متعددی میان دو هیئت‌رئیسه آغاز شده و دبیرخانه مشترک و صندوق مشترک برای حمایت از پژوهش‌های بین رشته‌ای استادان دو دانشگاه شروع به کار کرده است.

وی افزود: این اقدامات در راستای هم‌افزایی و ارتقای جایگاه دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین المللی انجام می‌شود.

رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه این دو دانشگاه همچنان بالاترین رتبه‌ها را در میان دانشگاه‌های کشور دارند، گفت: دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در رتبه‌بندی‌های جهانی نیز تقریباً در همه موارد در کنار یکدیگر قرار دارند. انجام فعالیت‌های مشترک، استفاده از منابع و ظرفیت‌های دو دانشگاه و همکاری استادان می‌تواند در ارتقای جایگاه آنها مؤثر باشد.

امید با اشاره به برگزاری جلسات متعدد برای بررسی امکان همکاری گسترده‌تر میان دو دانشگاه تصریح کرد: در این گفت‌وگوها، زمینه‌های همکاری بیشتر بررسی شده و یکی از موضوعات مطرح‌شده، شکل‌گیری یک دانشگاه جامع در کشور است که هر دو حوزه علوم و علوم پزشکی را در بر بگیرد.

وی ادامه داد: گرچه حوزه آموزش پزشکی سال‌هاست که از حوزه علوم جدا شده است، موضوع شکل‌گیری یک دانشگاه جامع در مراحل ابتدایی مطرح شده و گفت‌و‌گو‌هایی درباره آن صورت گرفته است. دانشگاه بزرگ تهران این زمینه را دارد که مجموعه علوم را به طور کامل در بر بگیرد و ساختاری جامع شکل دهد.

رئیس دانشگاه تهران تأکید کرد: محور اصلی گفت‌وگوها، هم‌افزایی و ارتقای جایگاه دو دانشگاه است و بررسی امکان قرار گرفتن این دو دانشگاه در قالب یک دانشگاه جامع نیز یکی از موضوعات مطرح‌شده در این گفت‌وگوهاست. در صورت تحقق این موضوع، جایگاه جهانی دانشگاهی که هر دو حوزه را در بر بگیرد، می‌تواند به میزان قابل ملاحظه‌ای ارتقا پیدا کند و این اتفاق مؤثر باشد.

امید خاطرنشان کرد: گفت‌و‌گو‌های انجام‌شده تاکنون در همین سطح بوده و وارد جزئیات نشده‌ایم. این گفت‌و‌گو‌ها ادامه خواهد داشت و راه‌حل‌های مختلف، زمینه‌های همکاری و چگونگی اتحاد و هم‌افزایی دو دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: اگر به جمع‌بندی برسیم، مجموعه دو دانشگاه آن را عملیاتی و نهایی خواهد کرد. بدیهی است که در این مسیر، به هم فکری و کمک همکاران، مسئولان و دست‌اندرکاران نیاز داریم و مذاکره در سطوح مختلف نیز باید انجام شود که ان‌شاءالله در آینده دنبال خواهد شد.

منبع: فارس