همزمان با تهدید‌های آمریکا درباره توقف تبادل اطلاعاتی با اوکراین در صورت حمله به پالایشگاه‌های روسیه، ولودیمیر زلنسکی با انتقاد از اقدامات ترامپ در زمینه «آتش‌بس انرژی» اعلام کرد که حمله به پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های انرژی روسیه را از سر می‌گیرد.

به گزارش تابناک؛ رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد کی‌یف حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را از سر خواهد گرفت؛ تصمیمی که برخلاف خواسته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تلقی می‌شود.

ولودیمیر زلنسکی هم‌زمان محدودیت‌های آمریکا در تبادل اطلاعات نظامی و اختلال در خدمات اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در صورت حملات اوکراین به زیرساخت‌های نفتی روسیه را خطرناک توصیف کرد.

به گزارش سی‌ان‌ان، زلنسکی در گفت‌و‌گو با روزنامه فایننشال تایمز گفت اوکراین پس از اعلام ابتکار غافلگیرکننده دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای برقراری «آتش‌بس انرژی»، حملات به زیرساخت‌های نفتی روسیه را به مدت سه روز متوقف کرده بود؛ اما با ادامه حملات روسیه به تأسیسات انرژی اوکراین، کی‌یف دیگر دلیلی برای ادامه این توقف نمی‌بیند.

دونالد ترامپ روز یکشنبه گذشته مدعی حصول «آتش‌بس در حوزه انرژی» میان اوکراین و روسیه شد. با این حال، زلنسکی نسبت به آن ابراز بی‌اطلاعی کرد و روسیه نیز چند ساعت بعد نیروگاه‌های اوکراین را هدف قرار داد.

زلنسکی در این گفت‌و‌گو با لحنی صریح گفت: «دیگر بس است.»

وزارت دفاع روسیه هم روز پنجشنبه اعلام کرد اوکراین طی شب گذشته تلاش کرده است حمله‌ای گسترده به یک پالایشگاه نفت در ریازان انجام دهد. کی‌یف تاکنون در این‌باره اظهارنظر نکرده است.

اظهارات زلنسکی از افزایش تنش میان کی‌یف و واشنگتن بر سر راهبرد جنگ و حملات اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه حکایت دارد. رئیس‌جمهور اوکراین از فشار‌های دولت ترامپ برای توقف این حملات انتقاد کرده و گفته است مقام‌های نظامی آمریکایی به همتایان اوکراینی خود هشدار داده‌اند که در صورت ادامه حملات انرژی، تبادل اطلاعات نظامی را متوقف خواهند کرد.

زلنسکی در این گفت‌و‌گو افزود: «به ما گفته شد اگر حملات انرژی را متوقف نکنید، ما اطلاعات را مسدود خواهیم کرد.»

این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که اوکراین روز چهارشنبه اعلام کرد محدودیت‌هایی در برخی خدمات اینترنت نظامی استارلینک اعمال شده که به اختلال در عملیات‌های مهم نظامی منجر شده است. این مسئله نگرانی‌هایی را در کی‌یف و میان متحدان اروپایی اوکراین برانگیخته است.

رئیس‌جمهور آمریکا هفته گذشته از توافقی برای خرید گازوئیل روسیه خبر داد؛ اقدامی که به گفته ترامپ با هدف کاهش هزینه‌های انرژی در آمریکا انجام می‌شود.

ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، با تأمین گازوئیل برای بازار‌ها موافقت کرده است. این تصمیم با انتقاد‌هایی از سوی هر دو حزب اصلی آمریکا و نارضایتی متحدان اروپایی واشنگتن مواجه شد.

زلنسکی همچنین از تمایل ترامپ به انجام معاملات تجاری با مسکو و آنچه تحسین آشکار رئیس‌جمهور آمریکا از پوتین توصیف کرد، انتقاد کرده است.

ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا برای کاهش هزینه‌های انرژی تحت فشار قرار دارد و توقف حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه بخشی از تلاش‌های واشنگتن در این زمینه عنوان شده است.

منبع: فارس