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کد خبر:۱۳۹۸۹۷۱
کد خبر:۱۳۹۸۹۷۱
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نبض خبر

روایت پیمان قاسم خانی از شیوه خرج کردن پول‌هایش

⁨پیمان قاسم خانی کارگردان و نویسنده می‌گوید زمانی که خیلی‌ها به فکر خرید خانه و سرمایه‌گذاری بودند، ترجیح داد پولش را خرج سفر کند و با آن پول‌ها که می‌توانست چند ملک بخرد، گردش در دنیا را انتخاب کرد. قاسم‌خانی که ساکن اسپانیا برای گرفتن اقامت است، از دلتنگی شدیدش برای ایران هم صحبت می‌کند. او در ادامه از سفرهایش و تجربه تماشای بازی مسی، ژاوی و اینیستا در ورزشگاه نیوکمپ می‌گوید و خاطره جالب و خنده‌داری از حضورش در ورزشگاه آزادی و تفاوت آن با نیوکمپ تعریف می‌کند.
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