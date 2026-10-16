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کالابرگ برخی خانوار‌ها فردا شارژ می‌شود

کالابرگ خانوار‌هایی که رقم انتهای کد ملی سرپرستان آنها ۳، ۴، ۵ و ۶ است، فردا شارژ می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۸۹۶۹
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کالابرگ

به گزارش تابناک؛ مهلت خوداظهاری برای افزایش اعتبار کالابرگ تا ساعت ۲۴ روز جمعه تمدید شد و سرپرستان خانوار باید بر اساس رقم پایانی کد ملی خود به سامانه مراجعه کنند. بر این اساس فردا شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵ کالابرگ خانوار‌هایی که رقم انتهای کد ملی سرپرستان آنها ۳، ۴، ۵ و ۶ است، شارژ می‌شود.

 

طبق اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها، در این مرحله، حدود ۴۰ میلیون نفر از هموطنان، معادل ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار، پس از تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت درخواست، مشمول افزایش اعتبار کالابرگ خواهند شد.

 

نحوه رسیدگی به درخواست سرپرستان خانواری که متقاضی بازنگری و به‌روزرسانی اطلاعات خود هستند، پس از اجرای مرحله نخست، از طریق همین سامانه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

منبع: ایسنا

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