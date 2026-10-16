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امیر حاتمی: اگر حقوق ما رعایت نشود محدودیت در تنگه هرمز ادامه می‌یابد

فرمانده ارتش گفت: در صورت رعایت نشدن حقوق ملت ایران از سوی دشمن، محدودیت‌های مربوط به تردد در تنگه هرمز ادامه خواهد یافت.
کد خبر: ۱۳۹۸۹۶۲
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ارتش
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فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران امیر حاتمی تنگه هرمز آمریکا
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