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امیر حاتمی: اگر حقوق ما رعایت نشود محدودیت در تنگه هرمز ادامه مییابد
فرمانده ارتش گفت: در صورت رعایت نشدن حقوق ملت ایران از سوی دشمن، محدودیتهای مربوط به تردد در تنگه هرمز ادامه خواهد یافت.
کد خبر:
۱۳۹۸۹۶۲
تاریخ انتشار:
۲۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۳
16 October 2026
کد خبر:
۱۳۹۸۹۶۲
|
۲۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۳
16 October 2026
|
2
بازدید
2
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فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
امیر حاتمی
تنگه هرمز
آمریکا
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