خودروی پرنده رونمایی شد

شرکت ایلان ماسک از خودرویی رونمایی کرد که پس از چرخش در هوا به آرامی و ایمنی روی زمین فرود می‌آید.

به گزارش تابناک؛ شرکت تسلا از خودروی «رودستر» رونمایی کرد؛ خودرویی که پس از پرتاب شدن از روی یک رمپ، در هوا وارونه می‌چرخد و با ایمنی روی زمین فرود می‌آید.

این خودرو حاصل همکاری مشترک تسلا و اسپیس‌ایکس است و قرار است که از سال ۲۰۲۸ تولید آن آغاز شود.

در این خودرو از پیشران‌های هوای فشرده برای بلندشدن خودرو از رمپ و انجام مانور در هوا استفاده شده. همچنین گفته می‌شود که این خودرو توانسته در کمتر از یک ثانیه به سرعت ۶۰ مایل بر ساعت یعنی حدود ۹۶.۶ کیلومتر بر ساعت برسد.

منبع: فارس