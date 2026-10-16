نخستین خرید زمستانی لیورپول

به گزارش تابناک، آندونی ایرائولا، سرمربی اسپانیایی لیورپول نخستین گزینه خود برای تقویت ترکیب این تیم در پنجره نقل‌وانتقالات زمستانی را مشخص کرده است. او قصد دارد با جذب یک هافبک باکیفیت، قدرت خط میانی قرمز‌ها را افزایش دهد.

لیورپول در پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی گذشته چندین بازیکن را برای تقویت ترکیب خود به خدمت گرفت که از جمله آنها می‌توان به ویکتور مونیوز اسپانیایی، بردلی بارکولای وینگر فرانسوی، جرمی ژاکه مدافع فرانسوی و رونالد آرائوخو، مدافع اروگوئه‌ای اشاره کرد.

با این حال، به نظر می‌رسد مدیران لیورپول بار دیگر پرونده جذب الکس اسکات، هافبک بورنموث، را برای پنجره زمستانی باز خواهند کرد؛ بازیکنی که ایراولا پیش‌تر در بورنموث با او همکاری داشته و شناخت خوبی از توانایی‌هایش دارد.

ایرائولا به دنبال جذب شاگرد سابقش

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که نام الکس اسکات بار دیگر در فهرست گزینه‌های لیورپول قرار گرفته است؛ باشگاهی که قصد دارد در ماه ژانویه خط میانی خود را تقویت کند. اسکات با نمایش‌های قابل قبول خود در ترکیب بورنموث، توجه چند باشگاه انگلیسی را به خود جلب کرده و به یکی از گزینه‌های مطرح برای تقویت خط میانی تیم‌های لیگ برتر تبدیل شده است.

ایرائولا که پیش‌تر در بورنموث با این بازیکن کار کرده، به‌خوبی با ویژگی‌های فنی و توانایی‌های او آشناست. همین موضوع می‌تواند انگیزه سرمربی اسپانیایی را برای متقاعد کردن مدیران لیورپول به جذب این بازیکن افزایش دهد.

با وجود علاقه لیورپول، پیش‌بینی‌های مطرح‌شده نشان می‌دهد که چلسی در حال حاضر یکی از جدی‌ترین گزینه‌ها برای جذب این هافبک انگلیسی است.

با این حال، نهایی کردن این انتقال آسان نخواهد بود. اسکات تا ژوئن ۲۰۲۸ با بورنموث قرارداد دارد و باشگاه انگلیسی نیز تمایلی به از دست دادن این بازیکن ندارد. به همین دلیل، بورنموث می‌تواند برای فروش او مبلغ قابل‌توجهی درخواست کند.

منبع: ایسنا