رئیس‌جمهور کشورمان برای شرکت در اجلاس سران هفدهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تنوع زیستی، وارد محل برگزاری این اجلاس در ایروان، پایتخت ارمنستان شد.

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان، صبح امروز (جمعه، ۲۴ مهرماه) وارد محل برگزاری اجلاس سران هفدهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تنوع زیستی در ایروان، پایتخت ارمنستان شد.

پزشکیان صبح امروز به‌منظور شرکت و سخنرانی در این اجلاس، تهران را به مقصد ارمنستان ترک کرده بود و پس از ورود به ایروان، در محل برگزاری این رویداد بین‌المللی حضور یافت.

رئیس‌جمهور کشورمان در بدو ورود به این اجلاس با نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

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