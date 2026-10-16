افشای ملاقات محرمانه سفیر آمریکا در اراضی اشغالی با آیزنکوت
یکی از خبرنگاران MSNOW گزارش داد که مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اراضی اشغالی در روزهای اخیر محرمانه با گادی آیزنکوت، رقیب اصلی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی دیدار کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۸۹۵۱| |
866 بازدید
به گزارش تابناک، به نقل از منابع آگاه، این دیدار در بحبوحه رقابت بین نتانیاهو و آیزنکوت، همزمان با نزدیک شدن به انتخابات رژیم صهیونیستی که قرار است در ۲۷ اکتبر برگزار شود، انجام میشود.
مجله آمریکایی «نشنال اینترست» گزارشی را منتشر کرد که به مسائلی که انتخابات آینده اسرائیل تعیین خواهد کرد، پرداخته و استدلال میکند که تأثیر آنها محدود به تشکیل دولت جدید نخواهد بود، بلکه به آینده نظام سیاسی و امنیتی در اسرائیل، سیاستهای آن در قبال فلسطینیان در کرانه باختری و روابط خارجی آن نیز گسترش خواهد یافت.
منبع: MSNOW
گزارش خطا