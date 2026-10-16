به گزارش تابناک؛ «مسابقات جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ طبق تقویم برگزار می‌شود»، این بیانیه عجیب امروز (جمعه) کمیته محلی برگزاری جام ملت‌های آسیا بعد از احتمال تعویق یا لغو این مسابقات است.

در ۲ هفته گذشته ارتش یمن ۲۰ بار حملات موشکی تلافی‌جویانه به عربستان انجام داده تا طبق گزارش سایت اسپورت استرالیا، عربستان ناامن‌ترین کشور حاشیه خلیج‌فارس لقب بگیرد.

بیانیه عجیب کمیته برگزاری مسابقات جام ملت‌های آسیا بعد از اظهارات عجیب‌تر شیخ سلمان، رئیس AFC صادر شد.

رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته گفته بود: «ما برای تصمیم‌گیری درباره جام ملت‌های آسیا که قرار است ژانویه آینده در عربستان سعودی برگزار شود، هیچ عجله‌ای نداریم.»

بیانیه عجیب عربستان در حالی است که در یک هفته گذشته به‌خاطر ناامنی مسابقات تنیس نمایشی Six Kings Slam که قرار بود از ۲۱ تا ۲۴ اکتبر برگزار شود، به ۲۷ تا ۳۰ دسامبر به تعویق افتاد. همچنین فینال‌های FIFAe ۲۰۲۶ که قرار بود از ۱۶ تا ۲۵ اکتبر در جده برگزار شوند، تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده‌اند.

از سوی دیگر، سه مسابقه از هفته نهم لیگ حرفه‌ای فوتبال عربستان به تاریخ‌های دیگری منتقل شده‌اند. دیدار حساس الاهلی و النصر به‌خاطر ناامنی لغو شد.

سایت تایمز ژاپن می‌نویسد که بیانیه کمیته محلی مسابقات بعد از ناامنی در این کشور «غیرمسئولانه» و «غیر قابل قبول» است.

خبرگزاری چوسان دیلی کره جنوبی هم عربستان را به تلاش برای «عادی جلوه‌دادن اوضاع امنیتی کشور» متهم کرد و اعلام کرد که کشته‌شدن ۱۲ نفر و زخمی‌شدن بیش از ۳۰۰ نفر را نمی‌توان پنهان کرد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا رفتاری متناقض در برخورد با میزبانی کشور‌ها در زمینه امنیت داشته، چون در اولین حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران میزبانی مسابقات ورزشی را از کشورمان گرفت و تا الان که بیش از چندین ماه از آخرین حمله آمریکا به تهران می‌گذرد، نمایندگان ایران را از میزبانی در مسابقات لیگ نخبگان و لیگ قهرمان محروم کرده است.

عبدالرحمان العنزی، کارشناس فوتبال عربستان می‌گوید که اوضاع امنیتی این کشور گذرا است و به‌زودی برطرف می‌شود و مسابقات جام ملت‌های آسیا طبق تقویم در موعد مقرر برگزار می‌شود.

اما لی گون‌هو، رئیس انجمن بازیکنان حرفه‌ای فوتبال کره جنوبی می‌گوید که ارزش هیچ تورنمنتی نمی‌تواند بر جان و امنیت بازیکنان و هواداران فوتبال اولویت داشته باشد و اگر امنیت تضمین نشود باید مسابقات لغو شود.

کارشناسان فوتبال و کارشناسان امنیتی بهترین گزینه برای حل این مشکل را تعویق یک ساله مسابقات جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ می‌دانند، اما کرایگ فوستر، هافبک سابق تیم ملی استرالیا می‌گوید که در صورت ادامه ناامنی استرالیا آمادگی میزبانی این مسابقات به‌جای عربستان را دارد.

منبع: فارس