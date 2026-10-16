اوکراین تنها دو موشک پاتریوت در اختیار دارد

به گزارش تابناک؛ روزنامه واشنگتن‌پست به نقل از یک مقام اوکراینی گزارش داد که ذخایر موشک‌های پاتریوت اوکراین به‌شدت کاهش یافته و این کشور اکنون تنها دو موشک از این نوع برای دفاع هوایی در اختیار دارد.

به گزارش واشنگتن‌پست، یک مقام اوکراینی اعلام کرد که کی‌یف در ۷ اکتبر تنها ۱۰ موشک رهگیر پاتریوت در اختیار داشت که در حملات اخیر مصرف شدند. این مقام همچنین از کاهش شدید ذخایر تسلیحاتی اوکراین برای رهگیری موشک‌های بالستیک روسیه خبر داد.

بر اساس این گزارش، پاتریوت یکی از معدود سامانه‌های پدافند هوایی اوکراین است که توانایی مقابله با موشک‌های بالستیک را دارد. از همین رو، کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر این سامانه می‌تواند توان کی‌یف را برای مقابله با حملات روسیه به شهر‌ها و زیرساخت‌های این کشور کاهش دهد.

واشنگتن‌پست به نقل از منابع مطلع نوشت که کمبود موشک‌های رهگیر، نگرانی‌ها درباره افزایش آسیب‌پذیری اوکراین در برابر حملات موشکی روسیه را تشدید کرده است.

فشار جنگ با ایران بر ذخایر تسلیحاتی آمریکا

این روزنامه در بخش دیگری از گزارش خود به تأثیر جنگ با ایران بر ذخایر تسلیحاتی آمریکا و متحدانش اشاره کرد و نوشت که مصرف گسترده موشک‌های رهگیر در جنگ ایران، فشار بر ذخایر این تسلیحات را افزایش داده است.

بر اساس این گزارش، ارتش آمریکا در نخستین ماه جنگ با ایران بیش از هزار موشک از انواع پاتریوت و تاد را برای مقابله با تهدید‌های موشکی شلیک کرد؛ موضوعی که بر محدودیت ذخایر این تسلیحات پیشرفته افزوده است.

واشنگتن‌پست همچنین نوشت که آمریکا از زمان موافقت دولت جو بایدن با ارسال سامانه پاتریوت به اوکراین در دسامبر ۲۰۲۲، صد‌ها موشک از این سامانه را در اختیار کی‌یف قرار داده است.

به نوشته این روزنامه، آمریکا در جریان جنگ با ایران برخی سامانه‌های پاتریوت مستقر در منطقه اقیانوس آرام را نیز برای تقویت پدافند هوایی غرب آسیا جابه‌جا کرد. فشار بر ذخایر تسلیحاتی همچنین تأمین برخی تسلیحات وعده‌داده‌شده به متحدان آمریکا را با تأخیر روبه‌رو کرده است.

هزینه بالای تأمین موشک‌های رهگیر

واشنگتن‌پست با اشاره به هزینه بالای سامانه پاتریوت گزارش داد که قیمت هر آتشبار این سامانه، شامل تجهیزات پرتاب و رادار‌های زمینی، حدود یک میلیارد دلار است و هزینه هر موشک رهگیر نیز می‌تواند از چهار میلیون دلار فراتر برود.

این هزینه‌ها، در کنار محدودیت ظرفیت تولید و افزایش تقاضا برای موشک‌های رهگیر، تأمین سریع ذخایر مصرف‌شده را دشوار می‌کند.

بر این اساس، کمبود موشک‌های پاتریوت در اوکراین در شرایطی تشدید شده است که آمریکا و متحدانش نیز برای تأمین نیاز‌های پدافند هوایی خود با فشار فزاینده‌ای روبه‌رو هستند؛ وضعیتی که می‌تواند رقابت بر سر دسترسی به این تسلیحات پیشرفته را افزایش دهد.

منبع: تسنیم